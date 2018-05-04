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В ГД указали на риски в атомной энергетике от санкций
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Комитет Госдумы указал на риски для позиций России в атомной энергетике от контрсанкций 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Возможное прекращение сотрудничества России с компаниями под юрисдикцией США и ряда других стран, поддерживающих политику американской стороны, в рамках контрсанкций может создать риски для позиций страны на мировом рынке атомной энергетики.
Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по энергетике на проект закона об ответных мерах на действия Соединённых Штатов.
«Комитет поддерживает необходимость предоставления правительству Российской Федерации полномочий по оперативному принятию решений, в частности введения мер экономического и политического характера», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом по законопроекту имеется ряд замечаний.
Речь идёт о возможном прекращении или приостановлении международного сотрудничества России с США и другими государствами или организациями, в капитале которых «прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц, участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных», в атомной отрасли.
«В случае реализации указанного положения существует риск утраты лидирующей позиции Российской Федерации на мировом рынке атомной энергетики и участия в международных проектах», — подчёркивается в заключении.
В Комитете добавили, что предусмотренные ответные меры в отношении международных проектов ИТЭР и ФАИР «приведут к задержке и удорожанию проектов и с высокой вероятностью к их прекращению и выходу» России из данных проектов.
«В случае остановки проекта ИТЭР существует риск потери лидирующей роли Российской Федерации в области управляемого термоядерного синтеза», — сообщается в документе.
Ранее правовое управление нижней палаты парламента также поддержало концепцию проекта закона, указав на то, что ряд терминов в документе не используется в законодательстве России.
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