ЦБ возобновил покупки валюты для Минфина

ЦБ 3 мая купил валюту на внутреннем рынке для Минфина на 18,5 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора. Покупка валюты была произведена впервые с 27 апреля, когда объем операций составил 18,8 млрд руб.

Ранее Минфин сообщал о намерении приобрести валюту на рекордные 240,7 млрд руб. в период с 6 апреля по 8 мая в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем закупок должен был составить 11,5 млрд руб.

Однако из-за волатильности на валютном рынке регулятор принял решение не проводить операции с 9 по 16 апреля.