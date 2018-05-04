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ЦБ возобновил покупки валюты для Минфина
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ЦБ возобновил покупки валюты для Минфина 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: ТАСС
ЦБ 3 мая купил валюту на внутреннем рынке для Минфина на 18,5 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора. Покупка валюты была произведена впервые с 27 апреля, когда объем операций составил 18,8 млрд руб.
Ранее Минфин сообщал о намерении приобрести валюту на рекордные 240,7 млрд руб. в период с 6 апреля по 8 мая в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем закупок должен был составить 11,5 млрд руб.
Однако из-за волатильности на валютном рынке регулятор принял решение не проводить операции с 9 по 16 апреля.
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