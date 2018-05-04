Россия обновляет автопарк

Премьер России Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития автомобилестроения до 2025 года. Стратегия определяет цели и приоритеты развития данной отрасли и производства автокомпонентов.

«Реализация предусмотренных мер позволит обеспечить обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и появление новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж (40—50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств). Для российских производителей автокомпонентов, в свою очередь, может быть создан значительный по своим объемам рынок», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Кабмин предлагает создать технологические консорциумы, которые объединят усилия государства, автопроизводителей, научных и инжиниринговых организаций в целях освоения новых технологий и выхода на рынок продукции с новыми свойствами.

Автомобильная промышленность является одной из ключевых отраслей российской экономики, определяющей как экономический, так и социальный уровень развития государства. Спрос на автомобили рождает потребность в высокотехнологичной продукции металлургической, химической, электротехнической и других отраслей промышленности, обеспечивает занятость более чем 3,5 млн человек.

В настоящее время доминирующие позиции в производстве автомобилей занимают иностранные модели, в то время как производство отечественных моделей сокращено. При этом текущий масштаб производства автомобилей на одной платформе в РФ значительно ниже, чем у иностранных автопроизводителей, в 1,5–3 раза ниже, чем в развивающихся странах и в 4–7 раз ниже, чем в странах-лидерах.

Между тем ослабление рубля увеличило конкурентное преимущество российских автопроизводителей по себестоимости перед производителями развитых стран. Однако без системных усилий по снижению затрат конкурентное преимущество может быть нивелировано уже в ближайшие годы.