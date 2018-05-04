Власти Крыма ожидают роста объема ВРП в 2018 году на 5%

"Не менее 5% мы ожидаем [рост ВРП]", — сказала она. В прошлом году, напомнила министр, объем ВРП в республике вырос на 10,1% — до 341 млрд рублей, при этом в 2014 году ВРП составлял 189 млрд рублей.

В министерстве уточнили, что, по базовому сценарию развития экономики Крыма, в 2019 году рост ВРП составит 6%, в 2020 году — 9%. «Постепенный рост ВРП в 2018-2020 годах будет обеспечен благодаря вводу новых инфраструктурных объектов, таких как Крымский мост, трасса „Тавриды“, Симферопольская ТЭС. Всего за счет объектов федеральной целевой программы (ФЦП) [развития Крыма и Севастополя ] будет обеспечено около 40% роста ВРП. Остальные 60%, по нашим прогнозам, будут обеспечены ростом частного сектора в ключевых отраслях экономики: обрабатывающей промышленности, АПК, строительстве, туризме», — рассказала министр.

По словам Чабан, рост экономики Крыма после воссоединения региона с РФ поддерживается реализацией ФЦП социально-экономического развития полуострова, которая решает задачи развития инфраструктуры. Кроме того, добавила министр, правительство Крыма стимулирует развитие предпринимательской инициативы, реальной конкуренции, приток инвестиций в промышленный, туристический и аграрный сектор.

"В результате по итогам четырех лет можно отметить ряд значительных положительных изменений в социально-экономическом развитии Республики Крым: обеспечен стабильный рост промышленного производства — ежегодно в среднем на 8,5%, третий год подряд сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства наращивают объем сельхозпроизводства более чем на 2%, уровень зарегистрированной безработицы снизился в 2,5 раза, среднемесячная заработная плата возросла в 1,6 раза, при этом задолженность по выплате зарплаты сокращена в 3,3 раза. Уровень инфляции снижен до рекордного показателя 1,4% — это четвертое место среди субъектов РФ, собственные доходы бюджета увеличились в 2,2 раза", — уточнила министр.

О позитивных изменениях в экономической сфере Крыма говорит также рост объем вкладов и депозитов физических лиц, а также снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, отметила Чабан. «Также в республике сократились сроки поиска работы, уменьшилась смертность, в том числе от внешних причин, снизилась общая заболеваемость населения», — добавила министр.