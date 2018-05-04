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Кабмин утвердил стратегию развития автопрома до 2025 года
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Кабмин утвердил стратегию развития автопрома до 2025 года 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Правительство утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Подписанным распоряжением утверждена стратегия развития автомобильной промышленности России на период до 2025 года. Стратегия разработана в соответствии с поручением президента России по результатам проверки эффективности мер по ускорению процессов импортозамещения в автомобильной промышленности", — заявили в правительстве.
Уточняется, что основными целями стратегии являются удовлетворение российскими производителями 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику, рост экспорта автомобильной техники и компонентов, наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих, а также выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения.
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