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Цены российских евробондов продолжают снижаться, — Дмитрий Монастыршин, аналитик Промсвязьбанка
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Цены российских евробондов продолжают снижаться, — Дмитрий Монастыршин, аналитик Промсвязьбанка 

Прайм 36 минут назад
Фото: Прайм
Доходность Russia`26 вчера выросла до 4,68% (+ 8 б.п.). Выше 4,7% доходность бумаг поднималась лишь после введения новых санкций 11 — 12 апреля текущего года, средняя доходность бумаги за два последних года составляла 4,11% годовых. Доходность выпуска Russia`42 вплотную приблизилась к апрельскому максимуму в 5,44%, что на 54 б.п. превышает среднее значение за два последних года. Продажи в российских евробондах идут на фоне оттока инвесторов из ЕМ после восстановления спроса на UST, подогреваемые комментариями ФРС о намерении сохранить текущие темпы повышения базовой ставки, несмотря на ускорение инфляции. Кроме того снижение аппетита к риску ЕМ усиливаются проводимой США протекционистской политикой и укреплением доллара. Вчера доходность десятилетних евробондов ЮАР выросла на 3 б.п., Мексики и Индонезии — на 4 б.п., Бразилии — на 5 б.п., Турции — на 10 б.п.
В результате расширения премии к UST российские евробонды выглядят интересно для покупки. Однако восстановление котировок бумаг сдерживается снижением спроса глобальных инвесторов к риску развивающихся стран
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