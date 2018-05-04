Полтора триллиона на счастливую жизнь

Для выполнения поручений президента, данных по итогам послания Федеральному собранию, необходимо увеличить расходы на соцподдержку, образование и здравоохранение на 1,56 трлн рублей (1,7% ВВП) к 2024 году, пишут "Известия" , ссылаясь на доклад НИУ ВШЭ об улучшении качества человеческого капитала под редакцией ректора Ярослава Кузьминова и директора института соцполитики НИУ ВШЭ, руководителя направления «Человеческий капитал» ЦСР Лилии Овчаровой . Часть предложений легла в основу Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года и с перспективой до 2035 года, подготовленной ЦСР, следует из доклада. Эксперты предлагают создать новую систему пособий для бедных семей с детьми, повысить пенсионный возраст и изменить систему финансирования здравоохранения.

В условиях снижения цен на энергоносители и сокращения доли населения трудоспособного возраста новым преимуществом российской экономики может стать качество человеческого капитала, говорится в докладе. Эксперты предлагают провести реформы в сферах образования, здравоохранения, соцподдержки, жилищной политики и на рынке труда. На реформы в первых трех областях предлагается выделить дополнительные 1,56 трлн рублей.

В послании к Федеральному собранию президент ставил задачу по снижению уровня бедности в два раза: с 20 млн до 10 млн человек через шесть лет. Для этого эксперты предлагают выдавать пособие по бедности из средств материнского капитала всем семьям с доходами ниже прожиточного минимума. Мерой могли бы воспользоваться 2,7 млн семей с детьми, а численность бедных среди них сократилась бы на 9%, отмечается в докладе. Также до 1–2,5 тыс. рублей необходимо увеличить размер детских пособий для малоимущих семей. При этом пособие предлагается платить ежемесячно на каждого члена семьи, включая родителей. Реализация мер по борьбе с бедностью потребует из бюджета дополнительные 0,2% ВВП, подсчитали аналитики.

Для поддержки старшего поколения, в первую очередь, нужно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, отмечается в документе. Альтернатива — увеличение трансферта из бюджета Пенсионному фонду в размере 0,55% ВВП. В противном случае вырастет разрыв между средней пенсией и средней зарплатой по стране. В пресс-службе Минтруда «Известиям» сообщили, что готовы рассмотреть программу после ее поступления в ведомство.

Эксперты предлагают нарастить расходы на здравоохранение на 0,7% ВВП к 2024 году и на 1,8% ВВП — к 2035 году. Сейчас траты бюджета на здравоохранение составляют 3,2% ВВП.

В образовании предлагается ввести систему поддержки раннего развития, так называемый патронат, для всех детей с момента рождения и до трех лет. На реализацию мер в сфере образования до 2024 года придется нарастить расходы на 0,8% ВВП. Таким образом, расходы бюджета на образование вырастут с нынешних 3,6% ВВП до 4,4% к 2024 году.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев считает, что для выполнения всех поручений президента, данных в послании Федеральному собранию, необходимо увеличить эту цифру в 2–3 раза.