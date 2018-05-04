Полтора триллиона на счастливую жизнь 

Для выполнения поручений президента, данных по итогам послания Федеральному собранию, необходимо увеличить расходы на соцподдержку, образование и здравоохранение на 1,56 трлн рублей (1,7% ВВП) к 2024 году, пишут "Известия", ссылаясь на доклад НИУ ВШЭ об улучшении качества человеческого капитала под редакцией ректора Ярослава Кузьминова и директора института соцполитики НИУ ВШЭ, руководителя направления «Человеческий капитал» ЦСР Лилии Овчаровой. Часть предложений легла в основу Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года и с перспективой до 2035 года, подготовленной ЦСР, следует из доклада. Эксперты предлагают создать новую систему пособий для бедных семей с детьми, повысить пенсионный возраст и изменить систему финансирования здравоохранения.
В условиях снижения цен на энергоносители и сокращения доли населения трудоспособного возраста новым преимуществом российской экономики может стать качество человеческого капитала, говорится в докладе. Эксперты предлагают провести реформы в сферах образования, здравоохранения, соцподдержки, жилищной политики и на рынке труда. На реформы в первых трех областях предлагается выделить дополнительные 1,56 трлн рублей.
В послании к Федеральному собранию президент ставил задачу по снижению уровня бедности в два раза: с 20 млн до 10 млн человек через шесть лет. Для этого эксперты предлагают выдавать пособие по бедности из средств материнского капитала всем семьям с доходами ниже прожиточного минимума. Мерой могли бы воспользоваться 2,7 млн семей с детьми, а численность бедных среди них сократилась бы на 9%, отмечается в докладе. Также до 1–2,5 тыс. рублей необходимо увеличить размер детских пособий для малоимущих семей. При этом пособие предлагается платить ежемесячно на каждого члена семьи, включая родителей. Реализация мер по борьбе с бедностью потребует из бюджета дополнительные 0,2% ВВП, подсчитали аналитики.
Для поддержки старшего поколения, в первую очередь, нужно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, отмечается в документе. Альтернатива — увеличение трансферта из бюджета Пенсионному фонду в размере 0,55% ВВП. В противном случае вырастет разрыв между средней пенсией и средней зарплатой по стране. В пресс-службе Минтруда «Известиям» сообщили, что готовы рассмотреть программу после ее поступления в ведомство.
Эксперты предлагают нарастить расходы на здравоохранение на 0,7% ВВП к 2024 году и на 1,8% ВВП — к 2035 году. Сейчас траты бюджета на здравоохранение составляют 3,2% ВВП.
В образовании предлагается ввести систему поддержки раннего развития, так называемый патронат, для всех детей с момента рождения и до трех лет. На реализацию мер в сфере образования до 2024 года придется нарастить расходы на 0,8% ВВП. Таким образом, расходы бюджета на образование вырастут с нынешних 3,6% ВВП до 4,4% к 2024 году.
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев считает, что для выполнения всех поручений президента, данных в послании Федеральному собранию, необходимо увеличить эту цифру в 2–3 раза.
Задачи, поставленные в послании президента, не должны решаться исключительно за счет увеличения бюджетных расходов, считает замдиректора Института народохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Качество человеческого капитала вырастет вслед за повышением зарплат во всех секторах экономики, а не за счет увеличения субсидий государства, полагает он.