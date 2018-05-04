Торговый протекционизм представляет угрозу для глобального экономического роста — ЕС

Брюссель , 4 мая / Синьхуа / — Европейская комиссия в четверг заявила, что рост в еврозоне по-прежнему останется устойчивым, однако эскалация торгового протекционизма представляет угрозу для глобального экономического роста.

Согласно экономическому прогнозу на весну 2018 года, темпы роста Европейского союза /ЕС/ и еврозоны в 2017 году превзошли все ожидания, достигнув десятилетнего максимума в 2,4 проц.

Рост как в ЕС, так и еврозоне останется устойчивым в 2018 году и немного ослабнет в 2019 году, составив 2,3 проц. и 2,0 проц. соответственно.

"Самым большим риском для этой радужной перспективы является протекционизм, который не должен стать новой нормой: это только навредит тем гражданам, которых мы больше всего должны защищать", — сказал комиссар ЕС по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне Пьер Московиси

По его словам, сочетание проциклической фискальной позиции в США и ориентированной на внутренний рынок торговой политики представляет, «на наш взгляд, опасную зависимость».

В заявлении Еврокомиссии говорится, что фискальное стимулирование будет способствовать краткосрочному росту, однако оно также повышает риск перегрева экономики США и повышения процентных ставок быстрее, чем первоначально предполагалось.

Эскалация торгового протекционизма представляет однозначно негативный риск для перспектив мировой экономики.

"Материализация этих рисков может расстроить процесс расширения европейской экономики, которая в последнее время в большей степени зависит от инвестиций и экспорта", — написал в предисловии к данному прогнозу глава Генерального директората по экономическим и финансовым вопросам Марко Бути. —0—