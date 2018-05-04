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Торговый протекционизм представляет угрозу для глобального экономического роста — ЕС
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Торговый протекционизм представляет угрозу для глобального экономического роста — ЕС 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Брюссель, 4 мая /Синьхуа/ — Европейская комиссия в четверг заявила, что рост в еврозоне по-прежнему останется устойчивым, однако эскалация торгового протекционизма представляет угрозу для глобального экономического роста.
Согласно экономическому прогнозу на весну 2018 года, темпы роста Европейского союза /ЕС/ и еврозоны в 2017 году превзошли все ожидания, достигнув десятилетнего максимума в 2,4 проц.
Рост как в ЕС, так и еврозоне останется устойчивым в 2018 году и немного ослабнет в 2019 году, составив 2,3 проц. и 2,0 проц. соответственно.
"Самым большим риском для этой радужной перспективы является протекционизм, который не должен стать новой нормой: это только навредит тем гражданам, которых мы больше всего должны защищать", — сказал комиссар ЕС по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне Пьер Московиси.
По его словам, сочетание проциклической фискальной позиции в США и ориентированной на внутренний рынок торговой политики представляет, «на наш взгляд, опасную зависимость».
В заявлении Еврокомиссии говорится, что фискальное стимулирование будет способствовать краткосрочному росту, однако оно также повышает риск перегрева экономики США и повышения процентных ставок быстрее, чем первоначально предполагалось.
Эскалация торгового протекционизма представляет однозначно негативный риск для перспектив мировой экономики.
"Материализация этих рисков может расстроить процесс расширения европейской экономики, которая в последнее время в большей степени зависит от инвестиций и экспорта", — написал в предисловии к данному прогнозу глава Генерального директората по экономическим и финансовым вопросам Марко Бути. —0—
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