Квадратный метр пошел в рост

Во 2-м квартале 2018 года звание самого дорогого региона сохранила Москва , один квадратный метр недвижимости в которой стоит 91670 руб., с прошлого периода его цена не изменилась, что является исключением для дорогих регионов. Жилье в Санкт-Петербурге , втором по дороговизне городе в стране, выросло до 67221 руб., что на 3,8 тыс. больше цен в предыдущем квартале.

В первую пятерку регионов с самыми высокими ценами вошла Сахалинская область со стоимостью квадратного метра 62951 руб., цена недвижимости тут также выросла — на 3,5 тыс. руб., Ненецкий автономный округ , где квартиры подросли в цене на 3,3 тыс. руб. за 1 кв. м — до 60166 рублей. А также Московская область , в которой жилье подорожало на 3,3 тыс. — до 57748 руб.

В прошлом квартале норматив средней рыночной стоимости жилья снизился впервые за последние 9 лет и потерял 470 рублей в среднем по стране.

Средняя рыночная стоимость квадрата жилья применяется для расчета размера социальной выплаты гражданам, которым субсидии на приобретение жилья предоставляются за счет средств федерального бюджета.

Между тем установленные Минстроем цены отличаются от реальных рыночных. Например, цена метра жилья в Москве в апреле составила, по данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», 166976 руб. В целом же динамика цен совпадает, в апреле цена на недвижимость в столице колебалась около нуля, ее рост и понижение были минимальными.