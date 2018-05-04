Банки.ру: динамика средней процентной ставки по вкладам в рублях и валюте

Портал Банки.ру публикует информацию об изменении средней процентной ставки по вкладам в рублях и иностранной валюте в разрезе по срокам привлечения.

Обзор составлен с начала 2018 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам физических лиц, в которой насчитывается около 2 250 предложений от порядка 340 кредитных организаций.

Вклады сгруппированы по валютам (рубли, доллары, евро) и по срокам (один, три, шесть и девять месяцев, один, полтора, два, три и пять лет и выше). Для сравнения были взяты средние ставки по рынку для соответствующих групп вкладов. Сумма вклада не учитывалась.

Продуктовый виджет

Средние ставки по вкладам в рублях в апреле 2018 года снизились на 0,19 процентного пункта.

Ставки по краткосрочным депозитам сроком один месяц снизились на 0,14 п. п., до 4,65%, три месяца — на 0,16 п. п., до 5,54%.

Ставки по среднесрочным вкладам сроком шесть месяцев снизились на 0,17 п. п., до 5,94%, один год — на 0,16 п. п., до 6,11%.

Доходность долгосрочных депозитов на два и три года снизилась на 0,19 п. п., до 5,47% и 4,85%. (смотреть графики).

Ставки по вкладам в долларах США увеличились на 0,05 п. п. При этом без изменений остались ставки по депозитам сроком три месяца — на уровне 0,41%. Ставки по депозитам на один месяц снизились на 0,01 п. п., до 0,18%, а на сроки от пяти лет и выше — на 0,32 п. п., до 1,36%.

Ставки по среднесрочным вкладам сроком шесть месяцев повысились на 0,02 п. п., до 0,76%, один год — на 0,04 п. п., до 1,12%.

Ставки по долгосрочным депозитам сроком два года повысились на 0,08 п. п., до 1,28%.

Средние ставки по депозитам в евро в апреле изменялись незначительно.

Доходность краткосрочных депозитов сроком один и три месяца осталась без изменений, на уровне 0,09% и 0,12% соответственно.

Ставки по среднесрочным вкладам сроком шесть месяцев снизились на 0,01 п. п., до 0,17%, а ставки по депозитам сроком девять месяцев, один и полтора года не изменились и остались на уровне 0,15%, 0,28% и 0,25%.

Доходность долгосрочных депозитов сроком два года осталась без изменений, на уровне 0,23%, три года — снизилась на 0,01 п. п., до 0,22%, а по депозитам на сроки свыше пяти лет — возросла на 0,05 п. п., до 0,14%.