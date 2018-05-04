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Жильё в Курской области на первичном рынке подорожало, а на вторичном подешевело
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Жильё в Курской области на первичном рынке подорожало, а на вторичном подешевело 

Курские известия 50 минут назад
Фото: Курские известия
По данным Курскстата на конец 1 квартала 2018 года, средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 36656 руб., на вторичном — 38132 руб.
Эксперты оценивали стоимость как вновь построенных квартир, так и квартир функционирующего жилого фонда. Они наблюдали за изменением цены квартир среднего и улучшенного качества в крупнопанельных и крупноблочных, кирпичных, монолитных домах.
За 1 квартал 2018 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья увеличилась на 1,3%, на вторичном снизилась на 0.9%.
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