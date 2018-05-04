Россия оставит Европу без нефти

Потоки российской нефти переориентируются на китайский рынок. За пять месяцев 2018 года НПЗ Европы потеряют пятую часть нефтяных поставок из РФ . При этом поставки на восточном направлении растут. По мнению экспертов, азиатский рынок становится более привлекательным для российских нефтяников — спрос здесь будет расти минимум до 2035 года, а в условиях западных санкций дополнительным бонусом становится возможность брать у Китая кредиты.

Российская нефть переориентируется на восток. С января по май 2018 года поставки российского «черного золота» на европейские НПЗ снизились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 1,86 млн баррелей в сутки (б/с).

По подсчетам агентства Bloomberg , поставки нефти в сторону Китая по трубопроводам из РФ в этот же период увеличились на 43% — до 750 тысяч б/с.

В соответствии с планами загрузки, на которые ссылается агентство, поставки снизятся через порты на Балтийском и Черном морях в первые пять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наращивание объемов экспорта в КНР и снижение в ЕС говорит лишь о том, что крупнейшие поставщики сейчас следуют за рынком и высокой ценой, отмечает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

В Китае цены на энергоносители традиционно выше, чем на рынке Европы. Нарастить добычу для развития обоих направлений РФ не может в условиях сделки ОПЕК+.

Сокращение поставок в Европу в основном происходит за счет снижения нагрузки на порты прибалтийских стран, российские порты, например, Высоцк , остаются загруженными.

На мировом рынке фрахта текущая ситуация никак не скажется, поскольку российская нефть предпочитает путешествовать по трубам: экспорт 85% добытой в России нефти обеспечивает «Транснефть» , с учетом того, что часть нефтепродуктов и нефть уходят на внешний рынок еще и по железной дороге, на морской транспорт приходится не более 7-8%, поясняет Жарский.

Сейчас Китай обеспечивает около четверти прироста спроса на нефть в мире. Последние три года потребление в стране растет в среднем на 5% в год против среднемировых темпов в 1,7%. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), Китай и Индия будут основными источниками увеличения спроса на нефть как минимум до середины 2030-х гг.

Корпорация ВР в своем прогнозе также отмечала, что Китай и Индия обеспечат половину прироста спроса на энергоносители до 2040 года

В прошлом году КНР стала крупнейшим импортером нефти в мире, обогнав США : при потреблении в 610 млн тонн КНР импортировала 420 млн тонн нефти. Ежедневно Китай закупал около 8,43 млн баррелей нефти на фоне высокого спроса и продолжающегося формирования стратегического резерва.

Дмитрий Маринченко. Перераспределение товарных потоков нефти в пользу Китая главным образом связано с увеличением поставок «Роснефти» в эту страну, в том числе по тем контрактам, под которые компания привлекла многомиллиардные предоплаты (по сути — обеспеченные кредиты), отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings

Сильные позиции России на этом направлении сохраняются, в первую очередь, за счет долгосрочных контрактов. Одним из ключевых направлений экспорта российской нефти Китай стал всего несколько лет назад: этому предшествовал запуск трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» (ВСТО), а также ряд двусторонних соглашений, самое крупное из которых — договор между «Роснефтью» и CNPC, заключенный в 2013 году. По нему российская компания получила предоплату на $20 млрд

С точки зрения выручки, особой разницы, куда продавать нефть, нет — цена привязана к мировым котировкам, если там и есть какие-то скидки, они незначительные. Выгода от долгосрочных контрактов с Китаем заключается в том, что Китай традиционно готов предлагать поставщикам различные «плюшки», как то долгосрочное долговое финансирование или вхождение в капитал, поясняет эксперт.

С этой точки зрения сотрудничество с Китаем выгодно, особенно в свете западных санкций, которые не позволяют некоторым российским компаниям привлекать деньги европейских и американских инвесторов, добавляет он.

В марте Главное таможенное бюро КНР обнародовало данные, согласно которым РФ уже год удерживает лидерство среди поставщиков нефти в республику. Импорт нефти из РФ в КНР в январе вырос на 23,4% в годовом выражении — до 5,67 млн тонн. По итогам февраля импорт сырья из РФ вырос на 18% в годовом выражении и составил 5,05 млн тонн.

В настоящее время РФ поставляет нефть в КНР по трем направлениям: через ВСТО и порт Козьмино на Дальнем Востоке, через трубопровод Сковородино-Мохэ и по трубопроводу Атасу — Алашанькоу транзитом через Казахстан

Китай увеличивает покупки нефти из России, так как для него это более выгодно, чем закупать из нестабильного Ближнего Востока. К тому же в Китай Россия больше продает нефти сорта WSPO (ВСТО), которая стоит столько же, сколько Brent или выше, имея высокие качественные характеристики, отмечает директор аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов . Так что данный тренд, скорее всего, носит долгосрочный характер, считает он.