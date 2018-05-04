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Bloomberg предсказал России возвращение инфляции
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Bloomberg предсказал России возвращение инфляции 

Национальная Служба Новостей 25 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Экономисты издания Bloomberg предсказали возвращение инфляции в России, сообщает Североамериканское бюро НСН. Согласно прогнозам, по итогам апреля инфляция повысится до максимумального уровня этого года в 2,5 процента.
Апрель уже стал худшим месяцем для рубля со времен 2015 года, отмечают эксперты. Российская валюта потеряла более 9 процентов по отношению к доллару, что создает угрозу крупного роста цен на импортируемые товары.
В то же время, российская экономика идет на восстановление и мало что может помешать росту цен, которые сейчас находятся близко к самому низкому уровню в истории современной России, пишет Bloomberg.
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