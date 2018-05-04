Bloomberg предсказал России возвращение инфляции

Экономисты издания Bloomberg предсказали возвращение инфляции в России , сообщает Североамериканское бюро НСН. Согласно прогнозам, по итогам апреля инфляция повысится до максимумального уровня этого года в 2,5 процента.

Апрель уже стал худшим месяцем для рубля со времен 2015 года, отмечают эксперты. Российская валюта потеряла более 9 процентов по отношению к доллару, что создает угрозу крупного роста цен на импортируемые товары.