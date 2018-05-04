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Правительство утвердило стратегию развития автомобильной промышленности
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Правительство утвердило стратегию развития автомобильной промышленности 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года, сообщается на сайте кабмина.
Это обновленный вариант стратегии развития автомобильной промышленности на период до 2020 года. Он содержит новые актуальные приоритеты развития отрасли в условиях изменившихся параметров макроэкономического развития.
Реализация стратегии позволит российским производителям удовлетворить 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику и нарастить экспорт автомобильной техники и компонентов, вывести на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключённого автотранспорта, газомоторной техники.
С помощью стратегии предполагается достичь обновления российского парка автотранспортных средств всех типов и появление новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж.
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