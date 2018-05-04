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Правительство РФ утвердило стратегию развития автопрома до 2025 года
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Правительство РФ утвердило стратегию развития автопрома до 2025 года 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Правительство России утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства.
«Цель стратегии — создание регулирующих, инвестиционных, инфраструктурных и технологических условий для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке российской автомобильной промышленности и производства компонентов», — говорится в пояснительной записке к документу.
Утвержденной стратегией обозначаются такие цели, как удовлетворение отечественными производителями 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику, рост экспорта автомобильной техники и ее компонентов, наращивание технологических компетенций отечественных производителей за счет углубления локализации производимых автомобилей до 70-85%.
Кроме того, одной из целей стратегии является «выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключенного автотранспорта, газомоторной техники», а также стимулирование спроса на такую технику, организация послепродажного обслуживание и создание необходимой инфраструктуры.
Стратегией также предусматривается создание технологических консорциумов в качестве одного из ключевых механизмов наращивания производственного и научного потенциала. Такие консорциумы «будут консолидировать усилия государства, автопроизводителей, информационно-телекоммуникационных компаний, научных, инжиниринговых и общественных организаций в целях освоения новых технологий и выведения на рынок продукции с новыми свойствами».
«Реализация стратегии позволит, в частности, обеспечить обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и появление новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж (40–50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств); рост инвестиций в развитие производства автомобилей и производства автомобильных компонентов на территории России», — говорится в пояснительной записке.
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