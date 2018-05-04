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Правительство РФ утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 г.
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Правительство РФ утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 г. Об этом сообщил сайт правительства.
«Основные цели стратегии: удовлетворение российскими производителями 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику, рост экспорта автомобильной техники и компонентов, наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих, выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключенного автотранспорта, газомоторной техники», — говорится в сообщении.
Как отмечают в правительстве, в качестве одного из ключевых механизмов наращивания производственного и научного потенциала предусмотрено создание технологических консорциумов, которые будут консолидировать усилия государства, автопроизводителей, информационно-телекоммуникационных компаний, научных, инжиниринговых и общественных организаций в целях освоения новых технологий и выведения на рынок продукции с новыми свойствами.
В кабинете министров добавили, что реализация стратегии позволит, в частности, обеспечить обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и появление новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж (40-50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств), рост инвестиций в развитие производства автомобилей и производства автомобильных компонентов на территории России.
Документ подготовлен Минэкономразвития России.
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