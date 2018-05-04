Правительство РФ утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 г.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 г. Об этом сообщил сайт правительства.

«Основные цели стратегии: удовлетворение российскими производителями 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику, рост экспорта автомобильной техники и компонентов, наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих, выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключенного автотранспорта, газомоторной техники», — говорится в сообщении.

Как отмечают в правительстве, в качестве одного из ключевых механизмов наращивания производственного и научного потенциала предусмотрено создание технологических консорциумов, которые будут консолидировать усилия государства, автопроизводителей, информационно-телекоммуникационных компаний, научных, инжиниринговых и общественных организаций в целях освоения новых технологий и выведения на рынок продукции с новыми свойствами.

В кабинете министров добавили, что реализация стратегии позволит, в частности, обеспечить обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и появление новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж (40-50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств), рост инвестиций в развитие производства автомобилей и производства автомобильных компонентов на территории России.