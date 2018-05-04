ЦБ переведет российский аналог SWIFT на блокчейн

В 2019 г. Банк России переведет Систему передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFТ) на блокчейн, пишут "Известия" . Технология распределенных реестров поднимет уровень защиты СПФС и обеспечит максимальную прозрачность операций.

Все это повысит интерес банков и компаний к российскому аналогу SWIFT, полагает ЦБ. Сведения из распределенного реестра нельзя удалить, а информация автоматически обновляется у всех участников системы при каждом внесенном изменении.

Пока неясно, намерен ли ЦБ использовать собственную разработку на блокчейне или платформу Etherium для СПФС. Банк России рассматривает различные способы применения технологии распределенных реестров, в том числе и для передачи финансовых сообщений.

Применение технологии распределенных реестров для СПФС может оказаться надежнее, чем SWIFT. Технология блокчейн — современное решение, которое повысит безопасность и прозрачность СПФС, считают эксперты.

"Применение технологии блокчейн, несомненно, повысит уровень защиты СПФС по отношению к хакерским атакам, — отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. — Это особенно актуально с учетом того, что ряд банков, в том числе и российский "Глобэкс", стали жертвами хакерских атак через систему SWIFT".

Перевод на блокчейн позволит повысить востребованность российского аналога SWIFT, к СПФС станут активнее подключаться новые участники.

Российские банки и компании используют СПФС в качестве запасного канала для обмена финансовыми сообщениями и операций, когда это экономически выгодно, подчеркивает ЦБ. Стоимость одного сообщения через СПФС составляет около 1,5-2 руб., тогда как через SWIFT — 0,03-0,05 евро.