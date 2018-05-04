Сторонники Меркель предложили повысить военный бюджет Германии 

Зампредседателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йохан Вадефуль выступил с предложением повысить военный бюджет Германии до 1,5% от ВВП страны до 2021 года.
«Тем самым мы будем по-прежнему далеки от цели НАТО в 2% (от ВВП. — Ред.) до 2024 года, однако 1,5% — это совершенно разумно и реалистично», — цитирует Reuters Вадефуля.
По его словам, как пишет «Ъ», в этом случае на оборону из бюджета выделялось бы примерно 49 миллиардов евро в год.
На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне сделала заявление о том, что Германия в 2019 году повысит военные расходы до 1,3% от ВВП.