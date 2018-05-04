Минэкономики Беларуси готовит план индустриализации страны

В. Зиновский напомнил, что ранее президентом была поставлена задача правительству достигнуть до конца 2025 года ВВП в 100 млрд долларов США. Ожидается, что его размер в этом году составит 60 млрд долларов.

Министерство экономики весь прошлый год и начало этого занимается разработкой плана так называемой индустриализации нашей страны. К каждому из 118 районов будут привязаны определенные инвестиционные проекты, будь то озвученные министерствами либо выработанные губернаторами. Пока в этом плане 1740 проектов", — сказал министр.

Предполагается, что план будет рассмотрен в июле на Президиуме Совета Министров. «Если он будет осуществлен, вполне реально достичь цифры в 100 млрд долларов США ВВП», — считает В. Зиновский.

Проекты собираются реализовывать за счет инвестиций и собственных денег предприятий. «Надо достичь того, чтобы кредитные ресурсы — я всегда об этом говорю — стоили для предприятий 5-6 проц. И тогда вполне возможно, чтобы предприятия, привлекая их, могли расширяться либо строить новые проекты под эту программу», — отметил он. —0—