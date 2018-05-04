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Минэкономики Беларуси готовит план индустриализации страны
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Минэкономики Беларуси готовит план индустриализации страны 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 4 мая /Синьхуа/ — Министерство экономики Беларуси разрабатывает план индустриализации, который предусматривает реализацию более 1,7 тыс. инвестиционных проектов. Об этом в четверг, по сообщению агентства БЕЛТА, заявил министр экономики Владимир Зиновский по итогам совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко.
В. Зиновский напомнил, что ранее президентом была поставлена задача правительству достигнуть до конца 2025 года ВВП в 100 млрд долларов США. Ожидается, что его размер в этом году составит 60 млрд долларов.
"Министерство экономики весь прошлый год и начало этого занимается разработкой плана так называемой индустриализации нашей страны. К каждому из 118 районов будут привязаны определенные инвестиционные проекты, будь то озвученные министерствами либо выработанные губернаторами. Пока в этом плане 1740 проектов", — сказал министр.
Предполагается, что план будет рассмотрен в июле на Президиуме Совета Министров. «Если он будет осуществлен, вполне реально достичь цифры в 100 млрд долларов США ВВП», — считает В. Зиновский.
Проекты собираются реализовывать за счет инвестиций и собственных денег предприятий. «Надо достичь того, чтобы кредитные ресурсы — я всегда об этом говорю — стоили для предприятий 5-6 проц. И тогда вполне возможно, чтобы предприятия, привлекая их, могли расширяться либо строить новые проекты под эту программу», — отметил он. —0—
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