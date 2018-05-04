Ещё
Мировой спрос на золото в первом квартале упал на 7%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мировой спрос на золото в первом квартале упал на 7% 

ТАСС 49 минут назад
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 мая. /ТАСС/. Мировой спрос на золото в первом квартале текущего года снизился на 7% — до 973,5 тонн, что стало самым низким показателем за последнее десятилетие. Об этом говорится в докладе Всемирного совета по золоту (World Gold Council), выдержки из которого приводит в пятницу газета South China Morning Post.
"Слабый инвестиционный спрос стал основной причиной для снижения", — говорится в обзоре. В частности, отмечается, что цены на золото застряли в довольно узком диапазоне, что не поддерживало оптимизм инвесторов.
Мировой спрос на золотые слитки и монеты в отчетном периоде сократился на 15% — до 254,9 тонн. В частности, для Китая это падение составило 26% (78 тонн), что увязывается с ослаблением опасений относительно укрепления юаня, побуждавших ранее вкладывать в покупку золота как в защитный актив. В Индии спрос на золото упал на 13% — до 27,9 тонн.
Что касается потребления этого драгоценного металла в ювелирной промышленности, в первом квартале оно снизилось на 1% — до 487,7 тонн, в том числе на 12% в Индии. Однако в некоторой степени это компенсировалось ростом на 7% в Китае.
За первые три месяца текущего года центробанки разных стран приобрели 116,5 тонн золота — на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом среди ключевых покупателей выступили Россия (купила 41,7 тонны), Турция и Казахстан, отмечается в докладе.
ТАСС: последние новости
Моргулов: Россия не упустит возможностей, открывающихся из-за торговой войны США и Китая Nord Stream 2 подтвердил подготовку к строительству "Северного потока - 2" в Германии СМИ: консерваторы направили Терезе Мэй протест по поводу таможенной сделки с ЕС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Далай-лама рассказал о роли России в мире12
МИД перечислил факты вранья Британии94
Путин провел массовые отставки562
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали5
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Видео
04:59
Лондон решил «подговорить» страны против РФ
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение