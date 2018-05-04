Мировой спрос на золото в первом квартале упал на 7%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 мая. / ТАСС /. Мировой спрос на золото в первом квартале текущего года снизился на 7% — до 973,5 тонн, что стало самым низким показателем за последнее десятилетие. Об этом говорится в докладе Всемирного совета по золоту (World Gold Council), выдержки из которого приводит в пятницу газета South China Morning Post.

"Слабый инвестиционный спрос стал основной причиной для снижения", — говорится в обзоре. В частности, отмечается, что цены на золото застряли в довольно узком диапазоне, что не поддерживало оптимизм инвесторов.

Мировой спрос на золотые слитки и монеты в отчетном периоде сократился на 15% — до 254,9 тонн. В частности, для Китая это падение составило 26% (78 тонн), что увязывается с ослаблением опасений относительно укрепления юаня, побуждавших ранее вкладывать в покупку золота как в защитный актив. В Индии спрос на золото упал на 13% — до 27,9 тонн.

Что касается потребления этого драгоценного металла в ювелирной промышленности, в первом квартале оно снизилось на 1% — до 487,7 тонн, в том числе на 12% в Индии. Однако в некоторой степени это компенсировалось ростом на 7% в Китае.