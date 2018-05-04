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Аргентина столкнулась с новым валютным кризисом?
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Аргентина столкнулась с новым валютным кризисом? 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Фото: David Fernandez/EPA-EFE  Москва, 3 мая — «Вести. Экономика». Власти Аргентины предпринимают действия по стабилизации курса национальной валюты, достигшей исторического минимума, несмотря на резкое повышение процентных ставок со стороны ЦБ страны. Центральный банк Аргентины менее чем за неделю объявил о двух резких повышениях процентной ставки. 27 апреля 2018 г. ЦБ Аргентины на внеочередном заседании объявил о внезапном повышении ставки с 27,25% до 30,25%. В ЦБ страны отметили, что решение о проведении внеочередного заседания комитета по монетарной политике и повышении процентной ставки «были приняты с учетом динамики валютного рынка».3 мая 2018 г. процентная ставка в Аргентине была повышена еще на 300 базисных пунктов (3%) с 30,25% до 33,25%. Несмотря на ужесточение монетарной политики, курс национальной валюты Аргентины по отношению к американскому доллару в среду, 3 мая, достиг нового рекордного минимума, протестировав значения выше 22,24 песо за доллар. При текущих котировках с начала года национальная валюта Аргентины потеряла более 19% своей стоимости по отношению к доллару. Котировки пары песо/доллар с начала 2018 г.
Данные, графика: Tradingview
По оценкам американских агентств Reuters и Bloomberg, за март и апрель аргентинский ЦБ потратил свыше $7 млрд или более 10% валютных резервов Аргентины на попытки сдержать ослабление котировок песо. Еще до начала текущего ослабления песо Аргентина показывала одни из самых высоких темпов инфляции среди крупных стран мира. По данным статистического ведомства Аргентины (INDEC, Национальный институт статистики и переписи населения Республики Аргентина), текущий уровень инфляции в Аргентине составляет 25,4%. Резкое падение котировок песо в дальнейшем приведет к новому росту цен.
Данные: INDEC (PDF)
Непродолжительный период стабильности на валютном рынке после долгового кризиса 2001 г. для аргентинского песо сменился резким ослаблением. Новая фаза падения национальной валюты, помимо экономических проблем, может привести к новым политическим перестановкам в стране. Ряд экспертов отметили, что правительству Маурисио Макри, сменившего в декабре 2015 г. Кристину Киршнер на посту президента Аргентины, придется предпринимать новые экстренные меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Котировки пары песо/доллар 2002–2018 гг.
Данные, графика: Tradingview
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