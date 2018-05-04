Рубледиада: антиутопия Банки.ру

Рубль преподнес россиянам «подарок», упав накануне майских каникул. Дорожавшая нефть не помогла. Сколько будут стоить доллар и евро завтра, предугадать невозможно. А что, если 80 рублей? А если 100?

Доллар по 65 рублей: «В Минфине довольно потирают руки»

Достижение долларом курса в 65 рублей не кажется таким уж невероятным. В последние дни апреля американская валюта уже разгонялась до 63 рублей. И, похоже, только упорно держащаяся выше отметки в 73 доллара за баррель нефть и российский ЦБ , отказавшийся снижать ключевую ставку, удерживают рубль на месте. Впрочем, если доллар поднимется к отметке 65 рублей, это отнюдь не обеспокоит Минфин или профессиональных участников рынка.

— 65 — хороший курс, устраивающий в целом и экспортеров, и импортеров, и бюджет, заметную долю доходов которого составляют валютные поступления. В Минфине довольно потирают руки: там помнят, что бюджет сверстан с гораздо более низким курсом рубля.

— Центробанк удерживает низкие процентные ставки, не особо заботясь об инфляции. Это позитивно для компаний, поэтому фондовый рынок продолжает расти, а инвесторы вкладываются в дивидендные стратегии.

— Минфин снова прекращает покупать валюту на рынке.

— Финансовые власти рассуждают на тему макроэкономической стабильности и свободного плавания рубля. Одновременно раздаются голоса лоббистов с просьбой поддержать банки и компании в случае необходимости. Но госбанки и так не переживают, ибо на их стороне печатный станок.

— Граждане занимают очереди в обменных пунктах валюты, банки увеличивают разницу курсов покупки и продажи валюты. Некоторые покупают телефоны и компьютеры в ожидании роста цен на технику. Слухи о подорожании распускают сами продавцы, чтобы увеличить спрос.

— Сильного роста цен на товары и услуги нет: в первую очередь из-за слабого потребительского спроса. Производители экономят на марже, чтобы сдержать рост себестоимости товаров.

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Доллар по 70 рублей: «Экономический рост — около ноля»

Такое мы уже тоже проходили. Последний раз столько за американскую валюту давали в феврале — марте 2016 года. Баррель нефти тогда стоил около 40 долларов. Если ситуация повторится, то финансовым властям придется действовать более активно. Например, ЦБ может вернуться к практике раздачи валюты банкам через РЕПО.

— Фондовый рынок не растет. Продвинутые инвесторы перераспределяют структуру портфеля в сторону еврооблигаций и западных акций. Иностранцы продают ОФЗ, их замещают банки, которые проводят операции carry trade на средства, полученные от регулятора.

— Профицит бюджета растет, отчисления в резервы тоже. Правительство пока спокойно, так как «и не такое переживали». Министр иностранных дел загадочно улыбается, поскольку понимает, что скоро расскажут Трампу на совещании по торговым вопросам.

— Экономисты рассуждают о падении внутреннего спроса. Про снижение ставок уже никто не вспоминает.

Экономический рост — около ноля. Или даже «в минусе» (это результат долларовой переоценки «рублевых» компонентов ВВП). Экспортеры радуются: их доходы растут. А вот в рознице (торговля, связь, транспорт), напротив, пессимизм, поскольку денег у населения все меньше.

— Китайские и корейские компании устраивают акции и скидочные программы, чтобы увеличить продажи на российском рынке.

— Инфляция начинает понемногу разгоняться. Не только из-за слабого рубля, но и из-за спекулятивного роста спроса (в ожидании еще большего роста цен граждане начнут скупать товары). Однако официальный курс инфляции останется в пределах 4%. Цены на недвижимость немного растут, для многих это хороший способ защитить сбережения. Россияне предпочитают ездить на природу, на шашлыки, по маршрутам туристических походов.

Доллар по 80 рублей: «Спекулянты в восторге»

И такое в новейшей российской истории уже бывало — в январе 2016-го. Кто тогда не вспоминал слова экономистов, жалеющих тех, кто купил валюту выше 35 рублей? А жители столицы наверняка помнят марши и пикеты валютных ипотечников. Чтобы спасти тонущий рубль, ЦБ сохранял двузначную ключевую ставку и раздавал банкам валюту, а из Кремля пристально следили за поведением экспортеров, которые обещали поддержать отечественный рынок.

— Индекс Мосбиржи добрался до 1 500 пунктов. На рынке давно уже не видят иностранных инвесторов.

— Министр финансов в эйфории, ибо профицит бюджета продолжает расти. Правительство разрабатывает очередной антикризисный план, а в Кремле требуют от чиновников повысить выплаты незащищенным социальным слоям населения.

— ЦБ РФ принимает решение повысить ключевую ставку до 9—10%, чтобы сдержать дальнейшее ослабление рубля. Спекулянты в восторге, ибо им вернули любимую игрушку — carry trade.

— Банкиры спокойны: накопленных резервов достаточно, качество портфелей позволяет не допустить резкого роста просроченной задолженности. На плаву почти все банки. Граждане несут валюту на депозиты (ставки по ним снова начали расти), банки «под зонтиком» ЦБ продолжают спокойно работать.

— В правительстве довольны тем, что не придется помогать металлургам. Экспорт российской продукции вновь растет, поскольку слабый рубль свел на нет американские заградительные пошлины. Чиновники перешли к активным «словесным интервенциям».

— Официальный рост цен составляет 5—6%. Дорожают автомобили (как иностранные, так и отечественные), подорожали туры и техника. В торговых сетях массовые акции, чтобы хоть как-то стимулировать спрос. Samsung, LG и некоторые «китайцы» задумались о переносе производства в Россию , поскольку китайские и корейские рабочие обходятся очень дорого.

Доллар по 90 рублей: «Все понимают, что дно уже близко»

Этот сценарий большинство опрошенных Банки.ру аналитиков считают маловероятным. Тем не менее в нашей жизни все всегда поначалу случается в первый раз. Безусловным плюсом такого курса будет рост доходов бюджета и повышение конкурентоспособности российских товаров, однако расплачиваться за это придется высокой инфляцией. Не исключено, что Минфину придется прибегнуть к существенной индексации пенсий.

— ЦБ РФ повышает ставку до 15%, чем приводит иностранных инвесторов в полный экстаз. Все бегут покупать ОФЗ. Они толкают вверх фондовые индексы. А вот отечественные инвесторы уходят с рынка: депозиты выгоднее.

— Все понимают, что дно уже близко. Печатный станок включен, теперь его обороты существенно увеличены.

— Инфляция вернулась на уровень двузначный уровень. А вот уровень фактически рассчитываемой Росстатом инфляции находится в диапазоне 6—9%. Падение реальных располагаемых доходов населения ускоряется, но правительство пока не предпринимает шагов по налоговым маневрам и ужесточению фискальной политики.

— Банки переживают, что снижаются объемы выданных кредитов. Спрос в рознице падает, что заставляет производителей снижать цены.

— Экспортеры радуются слабому рублю. Они начинают экспансию на западные рынки, постепенно захватывая их сверхдешевыми товарами, Китай пытается ввести пошлины на ввоз российских продуктов питания.

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Доллар по 100 рублей: «Граждане с трудом переваривают гречку»

Сразу вспоминается 2008 год: резкий скачок доллара, банкротства крупных компаний и массовые сокращения, резкое падение фондового рынка (индексы РТС и ММВБ упали на 70%) и сообщения правительства о начале «ползучей девальвации рубля». Капитализация российских компаний снизилась за сентябрь — ноябрь 2008 года на три четверти, а золотовалютные резервы сократились на 25%. Кризис на межбанке привел к банкротству нескольких крупных игроков. Регулятору пришлось помогать госбанкам, выделяя астрономические суммы. Ситуация может повториться, если доллар уйдет за 100 рублей. Особенно пострадают небольшие банки.

— Индекс Мосбиржи уходит к 1 000—1 200 пунктам, в лидерах падения — компании с большим валютным (внешним) долгом. Некоторые продвинутые инвесторы скупают подешевевшие акции.

— ЦБ объявил о повышении ставки свыше 15% и ждет реакции рынка. Минфин США обращается в конгресс, чтобы снять часть санкций с РФ и позволить американским банкам воспользоваться сложившейся ситуацией.

— Из-за роста проблемных кредитов начинается падеж мелких банков, проблемы и у крупных. Регулятор смягчает требования по выполнению обязательных нормативов, активизирует операции валютного РЕПО на длительные сроки. Некоторые россияне потянулись в обменные пункты, чтобы сбросить свою валюту и положить ее на выгодные депозиты, но в основном деньги утекают под матрацы.

— В строительстве полный хаос: из-за роста проблемных ипотечных займов. Необходимость реализации залоговой недвижимости по просроченной ипотеке полностью останавливает рост рынка недвижимости. Начатые объекты замораживаются.

— Фактическая инфляция выше 10%, но граждане говорят о росте цен на 20% и выше. Сильно вырос в цене бензин. Власти поднимают акцизы (кроме акцизов на водку и сигареты — они, наоборот, снижаются), равно как и налог на добычу полезных ископаемых. Усиливается борьба с уходом от уплаты налогов. Правительство готово выделить триллионы рублей для помощи особо пострадавшим крупным банкам и компаниям. Объявлено о повышении пенсионного возраста.

— Граждане с трудом переваривают гречку, рис и прочие продукты, которые накупили при курсе 65—70 рублей за доллар. Слесарь Петрович вовсе не заметил кризиса, так как у него ремонт оценивается в «жидкой валюте».