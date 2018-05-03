Европейские НПЗ получат меньше российской нефти 

С 2009 по 2016 год поставки нефти из России в Европу сокращались, затем наступил перелом, но динамика экспорта в целом волатильна, говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Играют роль погода, цены на нефть, ремонты трубопроводов, танкеров и НПЗ. «Например, во II квартале 2017 года экспорт в Европу вырос на 11 процентов, в начале 2018 года он снизился на десять процентов. Что касается долгосрочного тренда, я полагаю, акцент поставок и дальше будет смещаться в Азию», — говорит он.
Сейчас на европейских НПЗ идут профилактические ремонты, поэтому сокращение поставок из России может пройти незамеченным для цен на сырье в Европе. Но это сильно давит на рынок перевозок, который страдает из-за простаивающих танкеров и сокращения объема транспортировки со стороны стран ОПЕК. Этот избыток привел к тому, что фрахтовые расходы на поставку сырья из Новороссийска в регион Средиземноморья снизились до менее доллара за баррель — минимума 2009 года. Если текущая тенденция сохранится, то рынок нефтеперевозок ждет фундаментальный сдвиг спроса в сторону трубопроводов, предупреждает транспортный аналитик Evercore ISI Джонатан Чаппелл.
Большую часть нефти Китай получает из России по трубе. С нового года запущена вторая нитка нефтепровода Мохэ — Дацин, удвоившая экспортный потенциал. Наряду идет поставка морем. Европа в случае дефицита сырья, вероятно, будет искать замену в США и на Ближнем Востоке, который Россия вытесняет из Азии.