Торговая война: Китай отказался покупать сою у США

В четверг цены на соевые бобы упали на 0,61% до $10,26 за бушель. Это произошло после того как вышли новости о том, что Китай фактически остановил заказы на закупку бобов, произведенных в США , и в дальнейшем намерен закупать соевые бобы в других странах.

Все это протекает на фоне торгового противостояния между крупнейшими экономиками мира. Таким образом, Китай четко дал понять, что не откажется от торговой войны с президентом Дональдом Трампом и США.

Генеральный директор одного из крупнейших производителей сои в мире Bunge Сорен Шредер заявил, что Китай фактически завершил покупки американских соевых бобов, которые являются критически важной экспортной культурой для США.

«Они покупают где угодно, только не в США. Они берут соевые бобы в Канаде, в Бразилии, в основном в Бразилии, но намеренно не покупают ничего в США», — отметил Шредер.

Также он добавил, что причина снижения — это недавний тариф в 25%, который китайское правительство ввело на соевые бобы США. Этот тариф был установлен в ответ на решение Трампа о введении тарифов стоимостью $50 млрд на китайские товары.

Сезон урожая Южной Америки сейчас в самом разгаре, в то время как сбор урожая в США приходится на вторую половину года. Но такое экстремальное падение не прошло незамеченным.

Соевые бобы являются важным сельскохозяйственным экспортным продуктом для американских фермеров, а Китай является основным пунктом назначения для реализации урожая. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2016 году в Китай поступил 61,2% соевых бобов на сумму $14,2 млрд от общего объема экспорта соевых бобов США.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, соевые бобы, самый ценный сельскохозяйственный экспортный продукт США, составляющий примерно 9% стоимости всего экспорта США.

Комментарии Шредера, по-видимому, говорят о растущей тенденции. Анализ Reuters 25 апреля показал, что китайские фирмы не подписывали новые контракты на импорт соевых бобов в течение двух недель. Кроме того, после того как были объявлены тарифы, в Китай из США были отправлены крупные партии сои.

Джим Саттер, генеральный директор Совета по экспорту соевых бобов США, заявил, что китайские покупатели неохотно инвестируют в товары США из-за тарифов.

«У наших экспортеров нет новых продаж соевых бобов в Китай. Тарифная ситуация создала большую неопределенность, как в сознании американских продавцов, так и в умах китайских импортеров», — отметил Саттер.

Bloomberg также обнаружил, что Китай отменил контракты на покупку соевых бобов общим объемом 62 690 тонн в период с 5 апреля по 19 апреля.

Эти новости вышли на фоне разговоров о том, что две страны начинают торговые переговоры. Экономический советник китайского президента Си Цзиньпина , вице-премьер Лю Хэ проведет встречу с должностными лицами в сфере торговли в Белом доме в Пекине в четверг и пятницу.

В течение года цены на соевые бобы выросли на 6,94%.