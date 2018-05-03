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Остаток задолженностей по кредитам микропредприятий по всему Китаю составил около 32 трлн юаней
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Остаток задолженностей по кредитам микропредприятий по всему Китаю составил около 32 трлн юаней 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 3 мая /Синьхуа/ — Государственный комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью КНР сегодня опубликовал статистику, согласно которой на конец первого квартала остаток задолженностей по кредитам микропредприятий составил 31,76 трлн юаней, по сравнению с концом 2017 года он возрос на 1,02 трлн юаней. Всего кредиты были предоставлены 15,45 млн микропредприятиям.
Заместитель председателя Государственного комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью КНР Ван Чжаосин на очередном брифинге по поводу политического курса Госсовета КНР заявил, что доступность финансового обслуживания продолжает повышаться, и по состоянию на конец первого квартала остаток задолженностей по кредитам, связанным с сельским хозяйством, составил 31,55 трлн юаней, повысившись на 7,9 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на конец 2017 года 210 млн крестьянских дворов участвовали в страховании в сельском хозяйстве, страхование жизни на небольшие суммы охватило 110 млн человек, а страхование от тяжелых заболеваний — 1,05 млрд человек.
Ван Чжаосин заявил, что благодаря стимулированию ликвидации нерациональных платежей и отмены статьи внекредитных расходов в 2017 году банковский сектор по сравнению с предыдущим годом существенно снизил расходы клиентов и отказался от части прибыли в размере 44 млрд юаней. Ставки по кредитам в целом удерживаются в разумных пределах, в целом остаются стабильными и несколько снизились. —0—
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