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Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,38%
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Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,38% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов горнодобывающей промышленности, финансовых и инвестиционных услуг и страхования.
На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares вырос на 0,38%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции AFMA SA (CS:AFM), которые подорожали на 66,0 п. (5,98%), закрывшись на отметке в 1.170,000. Котировки Salafin (CS:SLF) выросли на 59,0 п. (5,85%), завершив торги на уровне 1.068,000. Бумаги Managem SA (CS:MNG) выросли в цене на 77,0 п. (4,77%), закрывшись на отметке 1.692,000.
Лидерами падения стали акции Maghreb oxygene (CS:OXYG), цена которых упала на 7,70 п. (4,73%), завершив сессию на отметке 155,00. Акции Highteck payment (CS:HPS) поднялись на 90,00 п. (4,52%), закрывшись на уровне 1.899,00, а Ennakl Automobiles SA (CS:NKL) снизились в цене на 2,10 п. (4,39%) и завершили торги на отметке 45,79.
На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (22) превысило количество закрывшихся в минусе (18), а котировки 5 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 1,93%, или 1,32, достигнув отметки $69,75 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,71%, или 1,26, до $74,88 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,11%, или 1,50, до отметки $1.314,20 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,09% до 11,1880, а котировки USD/MAD повысились на 0,14%, достигнув отметки 9,3516.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,13% до 92,40.
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