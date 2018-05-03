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Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,09%
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Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,09% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов недвижимости, химической промышленности и деревопереработки.
На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares подешевел на 0,09%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Fenie brossette (CS:FBR), которые подорожали на 4,85 п. (4,56%), закрывшись на отметке в 111,20. Котировки LafargeHolcim Maroc (CS:LHM) выросли на 47,0 п. (2,40%), завершив торги на уровне 2.007,000. Бумаги Ctm-ln (CS:CTM) выросли в цене на 20,00 п. (2,21%), закрывшись на отметке 925,00.
Лидерами падения стали акции Alliances (CS:ADI), цена которых упала на 10,00 п. (6,25%), завершив сессию на отметке 150,00. Акции Maghreb oxygene (CS:OXYG) поднялись на 10,30 п. (5,95%), закрывшись на уровне 162,70, а Stokvis nord (CS:SNA) снизились в цене на 0,78 п. (4,24%) и завершили торги на отметке 17,60.
На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (22) превысило количество закрывшихся в плюсе (11), а котировки 8 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,31%, или 0,21, достигнув отметки $68,14 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 0,35%, или 0,26, до $73,62 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,55%, или 7,20, до отметки $1.312,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD выросла на 0,10% до 11,1960, а котировки USD/MAD упали на 0,24%, достигнув отметки 9,3400.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,29% до 92,32.
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