В ФРГ началось строительство «Северного потока-2» 

Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2 Москва, 3 мая — «Вести. Экономика». В Германии начались работы по строительству инфраструктуры для газопровода «Северный поток-2». В городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания начался подготовительный этап строительства газовой приемной станции, а также здания техобслуживания на наземном стыковочном пункте газопровода. Об этом со ссылкой на комментарии представителя компании Nord Stream в интервью агентству dpa сообщила телерадиокомпания Deutsche Welle. Как отмечается, «работы ведутся в соответствии с установленным графиком». Cтроительство «Северного потока-2» уже одобрили Германия и Финляндия. Как отмечал портал «Вести. Экономика», в поддержку строительства новой ветки газопровода также выступили власти Австрии. Протяженность «Северного потока-2» превышает 1 200 км. Строительство газопровода планируется к завершению в конце 2019 г. Объем пропускной способности двух ниток «Северного потока» составит около 55 млрд кубометров в год.