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Россия выплатит в Международный фонд сельскохозяйственного развития до $9 млн за три года
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Россия выплатит в Международный фонд сельскохозяйственного развития до $9 млн за три года 

Rambler News Service 53 минуты назад
Россия выплатит в Международный фонд сельскохозяйственного развития до $9 млн в течение 2019-2021 годах, соответствующее распоряжение правительства России подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
«Осуществить в 2019-2021 годах уплату Российской Федерацией за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета взносов в Международный фонд сельскохозяйственного развития в размере до $9 млн, имея в виду уплату ежегодно до $3 млн», — говорится в документе.
Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) учрежден ООН в 1977 году. Основная деятельность — борьба с голодом в сельской местности развивающихся странах.
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