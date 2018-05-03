Валюты стран СНГ отступают, грузинский лари не сдает

Москва, 3 мая — «Вести. Экономика» За неделю с 26 апреля по 3 мая валюты стран СНГ почти единогласно упали по отношению к доллару США. Аутсайдерами недели стали валюты стран Евразийского Союза (ЕАЭС), прежде всего, российский рубль (-1,04%) и белорусский рубль (-0,99%), что неудивительно — «белорус» нередко повторяет динамику соседа «россиянина». Достаточно сильно понизились к доллару армянский драм (-0,59%), казахстанский тенге (-0,52%) и киргизский сом (-0,5%). В небольшом минусе торговались молдавский лей, украинская гривна, таджикский сомони и узбекский сум.

Нейтралитет соблюдали и не изменились в цене за неделю азербайджанский манат и туркменский манат. А единственным лидером роста среди валют постсоветского пространства стал грузинский лари, подорожавший к доллару только на 0,24%, но, тем не менее, подорожавший. Вероятно, на рост курса лари к всемогущему доллару повлияла статистика по росту туристического потока в Грузию на 27% в годовом исчислении, а туризм — одна из важнейших отраслей экономики Грузии. Главным фактором, повлиявшим на динамику валют СНГ, стало продолжение роста курса доллара. Валюты большинства развивающихся стран дешевели к доллару на прошлой неделе в напряженном ожидании решения ФРС США по процентной ставке. Так как на заседании 2 мая комитет по открытым рынкам ФРС принял решение сохранить процентную ставку без изменений, у доллара в ближайшее время есть шанс снизиться, а у валют развивающихся стран — подрасти и отыграть почти двухнедельное падение.

Цена нефти Brent за неделю подешевела на 1,3%, откатившись назад от психологически значимых для рынка отметок в $75 за баррель. В первую очередь, этот фактор влияет на нефтяные валюты, то есть валюты стран, являющихся крупными или достаточно крупными экспортерами нефти. На постсоветском пространстве такими странами являются Россия, Казахстан и Азербайджан. На курсы российского рубля и казахстанского тенге к доллару снижение цены на нефть оказало, вероятно, не самое большое воздействие, но негативный фон смогло создать. Однако на азербайджанский манат динамика цены на нефть не повлияла никак — курс азербайджанской валюты оставался практически фиксированным всю неделю. В Армении продолжается политический кризис, новый премьер страны пока не избран. Однако армянский драм, который в начале протестов почти не реагировал на политику, за последнюю неделю занервничал и снизился более чем на полпроцента к доллару. Подождем дальнейшего развития событий. Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари