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В Минэкономразвития прокомментировали предложение Минфина о введении налога для самозанятых
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В Минэкономразвития прокомментировали предложение Минфина о введении налога для самозанятых 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: ТАСС
В Минэкономразвития России прокомментировали инициативу Минфина по введению налога, который будут платить самозанятые граждане.
Ранее замминистра финансов Илья Трунин заявил, что Минфин предлагает ввести с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3%, который будут платить самозанятые.
В министерстве отметили, что это ровно та же концепция правового режима для самозанятых, которая была заявлена министром экономического развития Максимом Орешкиным 15 февраля на Российском инвестиционном форуме.
"Данный подход обсуждался на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. До настоящего времени велась его доработка, Минфин как ответственный за налоговую политику, законодательно оформил предложения", — заявили "Газете.Ru" в Минэкономразвития.
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