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C чем связано укрепление рубля после майских праздников
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C чем связано укрепление рубля после майских праздников 

RT на русском 1 час назад
После длинных майских выходных валютные торги на Московской бирже начались с укрепления рубля. Поддержку нацвалюте оказывает ослабление доллара США на глобальной торговой площадке после рекордного удорожания накануне. Кроме того, по-прежнему на российский рынок положительно влияет рост цен на нефть. Однако аналитики отмечают, что «рублёвый оптимизм» инвесторов может носить временный характер и не исключают смены настроения трейдеров в скором времени. Чего можно ожидать от рубля до конца мая — в материале RT.
В четверг, 3 мая, рубль укрепляется в ходе торгов на Московской бирже. Курс доллара США опустился до 63,38 рубля, евро — до 76 рублей. Российская валюта демонстрирует восстановительный рост после серьёзной просадки накануне. Так, ещё 2 мая нацвалюта подешевела до трёхнедельного минимума и торговалась на уровне 64 рублей за доллар.
Официальный курс Центробанка России на 4 мая составил 63,48 рубля за доллар и 76,12 рубля за евро.
Как объясняют опрошенные RT эксперты, рублёвое удешевление последних дней было связано с сезонным фактором: на фоне выходных дней валютные торги проходили на «тонком рынке» — с небольшим числом участников и невысокими объёмами сделок. В такие моменты ситуация на торговой площадке не всегда стабильна, поскольку выход с рынка любых крупных игроков может спровоцировать серьёзное движение валютного курса.
«3 мая стартовал полноценный торговый день. Накануне на рынке было мало игроков, многие участники не совершали операций из-за выходного дня в стране. Поэтому спрос на иностранную валюту превышал предложение и курс поднимался», — пояснил RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
Кроме того, среди крупных игроков на рынок возвращаются и экспортёры. После длинных выходных и роста курса доллара инвесторы начинают продавать зарубежную валюту в более крупных объёмах, чем обычно, что также положительно сказывается на рубле. Это в разговоре с RT отметил начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин.
Время рисков
В пользу рубля на торгах 3 мая работает и глобальное ослабление доллара после рекордного роста накануне к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). По данным MarketWatch, 2 мая соответствующий индекс DXY вырос до максимума с начала 2018 года и достиг 92,81 пункта. Такая ситуация давила на валюты развивающихся стран, в том числе и на рубль. Но уже 3 мая индекс опустился до 92,44 пунктов, и инвесторы стали возвращаться в рисковые активы.
Впрочем, ключевым событием для американского рынка стало двухдневное заседание ФРС США (1—2 мая).
«Комментарии топ-менеджмента ФРС привели к снижению курса американской валюты, а также доходности казначейских облигаций, чем и воспользовались держатели рисковых активов, к которым традиционно относится и рубль. Скорее всего, незначительные распродажи доллара стали следствием разочарования трейдеров, что руководство ФРС прямо не заявило о планах по росту процентных ставок до конца 2018 года», — пояснил RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев.
По оценке заместителя председателя правления «Локо-Банка» Андрея Люшина, в ближайшее время доллар продолжит слабеть на глобальных рынках, а позиции рубля укрепятся. При этом аналитик связывает ослабление рубля 2 мая с негативной динамикой нефтяных котировок.
С начала недели на глобальном энергорынке наблюдалось заметное снижение цен на нефть. Так, ещё в понедельник, 30 апреля, стоимость сырья эталонной марки Brent находилась вблизи отметки $75,14 за баррель. При этом уже в среду, 2 мая, данный показатель опустился до $72,80.
Основной причиной снижения стали последние статистические данные США. По оценке американского Управления энергетической информации (EIA), на прошлой неделе запасы энерготоплива в стране увеличились на 6,22 млн баррелей — до 435,96 млн, а объёмы нефтедобычи возросли до рекордного уровня — 10,62 млн баррелей в сутки.
Впрочем, уже 3 мая нефтяные котировки перешли в положительную зону, и в ходе торгов на Лондонской товарно-сырьевой бирже цена барреля нефти Brent достигла уровня $73,50. Рынок вернулся к росту на фоне угрозы введения американских санкций против Ирана.
В краткосрочной перспективе — при отсутствии негативных геополитических факторов и сохранении нынешних цен на нефть — рубль ещё может отыграть часть позиций у евро и доллара в пределах 2—4%. Такой прогноз дал Василий Карпунин. При этом, по оценке экспертов «Локо-Банка», одним из важнейших событий для курса станет внутренняя повестка — инаугурация президента 7 мая и оглашение нового состава правительства.
Вместе с тем аналитики отмечают сохранение рисков возобновления глобального роста курса доллара в течение месяца. На этом фоне локальная «рублёвая бодрость» может носить временный характер, считает Артём Деев.
В целом опрошенные RT эксперты не исключают, что российская валюта может ослабнуть до 65 рублей за доллар уже в конце мая. «До конца месяца заметного укрепления рубля не ожидаю. Курс сейчас благоприятен и для экспортёров и для государства. Заметного роста инфляции скачок курса в апреле не вызвал. Полагаю, что в мае курс доллара будет преимущественно в коридоре 60—65 рублей», — заключил Георгий Ващенко.
RT на русском: последние новости
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