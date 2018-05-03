Саудовская Аравия ждет нефть по $88 за баррель

Москва, 3 мая — «Вести. Экономика» Более высокие цены на нефть стимулируют экономику стран-экспортеров нефти, таких как Саудовская Аравия. Однако экономические риски будущего ∎могут замедлить темпы∎, в связи с чем эти страны должны активнее проводить реформы, говорится в новом докладе Международного валютного фонда. Волатильность нефтяных цен, напряженность в торговле, геополитические риски и ∎резкое ужесточение глобальных финансовых условий∎ — лишь некоторые из потенциальных угроз ближайшей перспективы. Эксперты МВФ уделяют особое внимание уровню задолженности некоторых производителей нефти. ∎Ужесточение глобальных финансовых условий, если процентные ставки продолжат расти, а ликвидность будет еще менее доступной, затронет страны с высоким уровнем долговой нагрузки — в основном страны-импортеры нефти, где средний долг превышает 80% ВВП∎, — заявил телеканалу CNBC директор Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда Джихад Азур.

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∎Некоторым странам удалось начать проводить реформы и здесь важно не сбавлять набранный темп и решать важные структурные вопросы∎, — считает Азур. По его словам ∎в ближайшие пять лет региону необходимо создать не менее 25 млн рабочих мест для молодого поколения∎. В МВФ полагают, что Саудовской Аравии необходимо продолжить структурные реформы, в первую очередь начатый наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом план Vision 2030. Новые налоги, сокращение дефицита, реформа рынка труда и инвестиции в нефтяные сектора экономики — чрезвычайно важные вещи. В то время как экономика стран-экспортеров нефти улучшается благодаря взлету нефтяных цен до трехлетнего максимума, экономический рост ∎согласно прогнозам, будет оставаться значительно ниже уровня, какой был до нефтяного шока 2014 г. ∎, — указывается в докладе МВФ. Высокая задолженность будет тормозить экономику, ограничивать возможности правительств расходовать средства на улучшение краткосрочного спроса. Для Саудовской Аравии цены на нефть все еще слишком низкие, чтобы выйти из минуса. Эксперты МВФ считают, что королевству необходимы $88 за баррель, чтобы сбалансировать бюджет, хотя в прошлом году было достаточно $70 за баррель. Резкий скачок объясняется ростом ожиданий расходов. Согласно прогнозам темпы роста ВВП Саудовской Аравии в этом году составят 1,7%, после сокращения на 0,5% в 2017 г. Но, как предупреждают в МВФ, улучшение прогноза во многом связано с ростом государственных расходов. ∎Но ускорение роста не будет безвозмездным подарком — правительству придется взять на себя расходы, — разъясняет экономист Bloomberg Economics Зиад Дауд. — Старая модель экономики, стимулируемая государственными расходами и финансируемая нефтью, по сути, не изменилась∎. Тем не менее, не все согласны с предупреждением МВФ. Нефтяной аналитик Эллен Уолд написала в Forbes в прошлом году (после предыдущего предупреждения МВФ), что опасения преувеличены. У Саудовской Аравии значительные денежные резервы, Saudi Aramco имеет низкие производственные затраты и дефицит бюджета резко сократился, утверждала она. В любом случае, брать в долг — это нормальная вещь для современных стран.Moody's в среду подтвердило кредитный рейтинг Саудовской Аравии на уровне ∎А1∎, отметив, что экономический прогноз ∎стабильный∎. В то время как некоторые аналитики отвергают связанные с дефицитом бюджета Саудовской Аравии краткосрочные проблемы, опасения МВФ по поводу зависимости от нефти в долгосрочной перспективе — абсолютно оправданы. Саудовские чиновники не обращают внимание на предупреждение МВФ, но подтверждают, что рост цен на нефть не изменит их курс на экономическую диверсификацию. ∎Более высокие цены на нефть помогут уменьшить дефицит и увеличить резервы, но никак не повлияют не проводимые реформы, — заявил в среду телеканалу CNBC министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан. — Уверяю вас, что мы очень воодушевлены этими реформами, так как они помогают нашей экономике∎.