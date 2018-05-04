Саудиты не смогли слезть с нефтяной иглы

Москва , 4 мая — «Вести. Экономика» Усилия Саудовской Аравии по укреплению сферы государственных финансов и оживлению экономического роста все также зависят от цен на нефть, даже несмотря на то, что Королевство пытается снизить свою зависимость от доходов от экспорта нефти.

Чтобы сбалансировать бюджет, крупнейшему в мире экспортеру нефти в этом году понадобятся цены на нефть в $88 за баррель, согласно последним прогнозам МВФ , опубликованным в среду в Дубае

Цена на нефть для сбалансированного бюджета

При этом, в предыдущем прогнозе в октябре звучала цифра в $70 за баррель. В настоящее время Brent торгуется выше $70 за баррель, что является самым высоким показателем с 2014 года.

Рост цены безубыточности отражает план правительства по увеличению государственных расходов до рекордного уровня в этом году. Эти действия будут предприниматься в попытке оживить экономический рост после того как в 2017 году ВВП сократился на 0,5%. Фонд ожидает, что в 2019 году цена безубыточности составит примерно $80 за баррель.

Последние данные МВФ показали, что экономика Саудовской Аравии в 2018 году вырастет на 1,7%. Но отскок обусловлен ростом государственных расходов, моделью, которая поддерживала экономику Королевства более 40 лет.

Динамика нефтяного и ненефтяного секторов экономики

«Ожидаемое ускорение роста — это не бесплатный обед. Правительство потребует оплатить все счета. Старая модель экономики, подпитываемая государственными расходами и финансируемая нефтяными доходами, на самом деле, не изменилась», — заявил экономист Зиад Дауд.

Ближневосточные экспортеры нефти должны были ограничить государственные расходы в последние годы после падения цен на нефть в 2014 году, вынудив их сократить субсидии и ввести пошлины и НДС. Теперь, когда нефть торгуется на отметке около $70 за баррель, бюджетный дефицит в большинстве стран начинает сокращаться.

По данным МВФ, совокупный дефицит в Совете сотрудничества стран Залива, блоке из шести стран, в который входит Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты Катар , упадет примерно до 2% ВВП в 2019 году с почти 11% в 2016 году.

Дефцит бюджета

Но ненефтяной баланс, который лишен доходов от экспорта углеводородов, дает лучшую картину о прогрессе в сфере диверсификации государственных доходов. В том, что касается Саудовской Аравии, дефицит должен составить около 39% от ненефтяного ВВП в 2018 году по сравнению с 37% в прошлом году, согласно данным МВФ.