Стали известны даты проведения ЯМЭФ-2019

Стали известны даты проведения Ялтинского международного экономического форума в 2019 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на оргкомитет ЯМЭФ.

Отмечается, что мероприятие состоится 17-20 апреля.

Как заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов , предыдущий форум прошёл на высоком уровне и показал большой интерес со стороны участников.

«Нам приходят письма благодарности и от зарубежных, и от российских участников. Так что наша командная работа принесла плоды», — отметил он.

Ранее стало известно, что в рамках форума было подписано 70 соглашений на общую сумму 162 млрд рублей.

Старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал участие представителей стран Африки в Ялтинском международном экономическом форуме 2018 года.