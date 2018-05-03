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Стали известны даты проведения ЯМЭФ-2019
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Стали известны даты проведения ЯМЭФ-2019 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
Стали известны даты проведения Ялтинского международного экономического форума в 2019 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на оргкомитет ЯМЭФ.
Отмечается, что мероприятие состоится 17-20 апреля.
Как заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, предыдущий форум прошёл на высоком уровне и показал большой интерес со стороны участников.
«Нам приходят письма благодарности и от зарубежных, и от российских участников. Так что наша командная работа принесла плоды», — отметил он.
Ранее стало известно, что в рамках форума было подписано 70 соглашений на общую сумму 162 млрд рублей.
Старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал участие представителей стран Африки в Ялтинском международном экономическом форуме 2018 года.
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