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Клименко назвал условие успеха цифровой экономики в России
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Клименко назвал условие успеха цифровой экономики в России 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Успех цифровой экономики в России будет зависеть от принятия соответствующих передовых законов, заявил «Парламентской газете» советник Президента России по развитию Интернета Герман Клименко.
«Государство всегда отстаёт, потому что законы принимаются за полтора года. Если мы хотим, чтобы наша экономика стала передовой, нужно принимать передовые законы», — сказал он.
По словам советника российского лидера, государству всегда необходимо время, чтобы сделать цифровую экономику трендом развития. «Пока мы выглядим неплохо, но проблема в том, что время в цифровой экономике идёт ускоренно в десять раз, а мы можем просто не успеть», — сказал он.
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