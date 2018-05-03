Клименко назвал условие успеха цифровой экономики в России

«Государство всегда отстаёт, потому что законы принимаются за полтора года. Если мы хотим, чтобы наша экономика стала передовой, нужно принимать передовые законы», — сказал он.

По словам советника российского лидера, государству всегда необходимо время, чтобы сделать цифровую экономику трендом развития. «Пока мы выглядим неплохо, но проблема в том, что время в цифровой экономике идёт ускоренно в десять раз, а мы можем просто не успеть», — сказал он.