Май — время продавать акции и уходить в отпуск?

Investing.com — Старая рыночная поговорка «В мае продавай и уезжай» снова стала актуальной на этой неделе, когда начался традиционно сложный месяц для финансовых рынков.

Эта поговорка относится к сезонному варианту торговли, согласно которому инвестор распродает имеющиеся у него акции в мае и хранит деньги в наличности до октября, когда традиционно наступает период волатильности. Затем он возвращается на рынок в ноябре.

Однако стратегия распродать все в мае и отдыхать все лето уже давно не работает.

Если изучить рост акций компаний, охваченных индексом S&P 500, то, следуя указанной стратегии, вы бы упустили значительную прибыль в пяти из последних шести лет.

Учитывая сказанное, май 2018 года может оказаться значительно более сложным месяцем, чем в предыдущие годы. В этом мае рынки пытаются справиться с нестабильностью, связанной с тлеющим торговым конфликтом между США Китаем , с повышением процентной ставки и ростом инфляции.

Возможное ускорение темпа повышения процентной ставки в этом году является еще одним фактором, который усиливает волатильность на рынках.

На данный момент за 2018 год котировки на фондовом рынке США демонстрируют отрицательную динамику. С начала этого года индекс Dow снизился на 3,2%, а индекс S&P 500 — на 1,4%. В 2018 году игроки рынков больше не скупают акции при снижении их цены, как они это делали в прошлые годы. Вместо этого акции продаются на подъеме их стоимости, что можно считать сигналом опасности для «быков».

Когда большая половина сезона квартальной отчетности осталась уже позади, то настроения рынка в ближайшие недели будут диктоваться ходом торговых переговоров между США и Китаем и развитием политических событий в Вашингтоне относительно президента Дональда Трампа

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