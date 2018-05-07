Не надейтесь: жилье дешеветь не будет

Россияне ожидают снижения цен на жилье, показывают опросы. Но рассчитывать на это не стоит. Статистика и эксперты говорят об обратном — стоимость недвижимости будет расти. Утешительная новость в том, что резкого увеличения цен ждать не стоит, но прирост в 5-10% по итогам года в отдельных сегментах — вполне реальный ориентир. Тем более что девелоперам нет необходимости сдерживать цены, поскольку ставка по ипотеке продолжает падать, стимулируя увеличение спроса.

Жилье в России растет в цене уже несколько кварталов подряд. Согласно данным Росстата, в первом квартале 2018 года квадратный метр на первичном рынке жилья подорожал почти на 4,5%. В целом по Российской Федерации цена квадратного метра выросла с 56,3 тысяч рублей в первом квартале 2017 года до 58,8 тысяч рублей за квадрат в январе — марте этого года.

За пять лет квартиры в новостройках прибавили в цене больше 10 тысяч рублей, подорожав с 48,7 тысячи рублей в первом квартале 2013 года или на 20,4% к текущему показателю.

Калмыкии, Самые высокие цены Росстат зафиксировал в Москве — 163,8 тысячи рублей за квадратный метр в январе-марте 2018 года. В прошлом году в эти месяцы квартиры предлагались по цене 156 тысяч за «квадрат». Самая дешевая недвижимость в Адыгее Орловской области . Здесь цены находятся в районе 30-35 тысяч рублей за квадрат.

«Если не произойдет каких-то резких негативных изменений в экономике, то снижения цен на новостройки ждать не стоит. Зачем застройщикам сдерживать цены, если квартиры хорошо продаются, а проекты быстро строятся?», — поделилась мнением Анна Соколова, руководитель направления стратегии и маркетинга ГК «Инград».

По ее словам, рынок уже прошёл свое ценовое дно. Стоимость жилья «разогревает» активизация платёжеспособного спроса. Кроме того, на завершающих этапах находится много объектов, начатых в 2015-2017 гг.

Эксперты рынка недвижимости не исключают, что стоимость доступного жилья в России увеличится по итогам года.

В комфорт-классе до конца 2018 года ожидается рост цен, который может превысить показатели 2017 года и достичь 7-10% за год,

прогнозирует Роман Родионцев , руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet.

Антон Ширяев , заместитель генерального директора ГК «Сибпромстрой» по продажам, считает, что можно ожидать рост цен на первичное жилье в районе 3-5%.

На вторичном рынке ситуация отличается. За пять лет квадратный метр упал в цене на 4,2%. Но последние три квартала цены в России начали расти и в этом сегменте.

«В целом по вторичному рынку в годовом выражении «квадрат» подорожал с 53 тыс. до 53,2 тыс. рублей. Однако статистика Росстата объединяет несколько различных типов жилья, динамика цен на которые разнонаправленная», — прокомментировала Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп».

По ее словам, заметнее всего выросли в цене самые дорогие, элитные вторичные квартиры, и самые дешевые объекты — квартиры низкого качества. Здесь прайс увеличился на примерно на 2 тыс. рублей за кв. м.

«Мы видим, что цены на наиболее доступные объекты вторичного рынка увеличиваются, тогда, как более комфортное жилье в старом фонде немного дешевеет. Это связано с двумя факторами. Во-первых, кризис доходов населения еще не преодолен, поэтому спрос формируется на самые доступные объекты вторичного рынка: квартиры в старых панельных пятиэтажках, а также в других подобных домах. Во-вторых, снижение ставок по ипотеке вовлекает на рынок все больше покупателей с самыми низкими доходами, которые также ориентируются на наиболее доступные квартиры. В итоге спрос на самое дешевое жилье растет, что дает возможность его собственникам наращивать цены», — поясняет Литинецкая.

В целом эксперт полагает, что тенденция к восстановлению цен на вторичное жилье получит продолжение, но бурного роста цен на старые квартиры не будет.

Пока это не касается Москвы. За пять лет цены на «вторичку» в столице упали с 182 тысяч рублей в первом квартале 2013 года до 168,4 тысяч рублей в аналогичный период текущего года или на 7,5%. За год динамика, в отличии результатов в целом по стране, не изменилась — минус 6,2% к 2017 году.

Россияне обеспечивают устойчивый спрос на жилье. «Около 40% опрошенных хотели бы приобрести двухкомнатную квартиру площадью 40-59 кв.м. Еще около 35% семей — трехкомнатную квартиру в 60-80 кв.м», — приводит данные «Дом.РФ» со ссылкой на совместное с ВЦИОМ исследование.

При этом, как показал опрос, эти люди ожидают дальнейшего снижения ставок по ипотеке или снижения цен на жилье. 24% опрошенных респондентов считают текущий момент самым удачным и приняли решение приобрести жилье сегодня.

Ранее глава «Дом.РФ» Александр Плутник не раз отмечал, что ипотечная ставка падает, и сейчас самое время покупать жилье. Статистика Центробанка подтверждает снижение размера ипотечной ставки.

Так, на 1 апреля 2018 года ставка по кредитам, выданным в течение месяца, достигла 9,65%. Год назад речь шла об 11,69%, а пять лет назад — 12,94%. По словам Плутника, средняя ипотечная ставка в 2018 году достигнет 9%, а уже на конец года можно ожидать 8%.

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень также ранее говорил, что надеется на снижение ипотечных ставок в нынешнем году. По его словам, предпосылки есть: ключевая ставка падает, и есть основания прогнозировать, что снижение продолжится. Впрочем, на последнем апрельском заседании Банк России оставил процентную ставку без изменений на уровне 7,25%.

Анна Соколова вспомнила период на рынке после «черного вторника», когда в декабре 2014 года упал рубль, и ЦБ РФ поднял ставку до 17,5%. По ее словам, тогда первичный рынок достаточно долгое время амортизировал и изменение инвестиционной себестоимости проектов, и резкий рост объема конкурентного предложения, и снижение платёжеспособного спроса.

Застройщикам приходилось одновременно строить, выводить новые проекты, и сдерживать цены для того, чтобы не «выпасть из рынка» в борьбе за сокращающийся спрос.

«Сейчас же ситуация другая: конкуренция остается по-прежнему высокой, однако сдерживать цены нет необходимости — платежеспособность покупателей выросла в том числе и из-за снижения ставок по ипотеке», — отметила эксперт.

Директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов подчеркивает, что сегодня ипотека влияет не на стоимость квадратного метра, а на доступность жилья для потребителя. «Если ипотечная ставка продолжит снижение (ближайшие полгода этого ждать не стоит), то спрос будет расти даже при росте цены», — сказал собеседник «Газеты.Ru»

«Ипотека влияет положительно на спрос в условиях насыщенности рынка предложением. Кроме того, это очень важный инструмент с учетом недостаточной материальной обеспеченности значительного количества граждан», — поделилась мнением директор по продажам «НДВ-Супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева.

Стоит также напомнить, что с этого года в стране заработала новая программа льготной ипотеки под 6%. Ставка «с дисконтом» доступна семьям, в которых с 1 января родится второй или третий ребенок.

«По опросам более 620 тыс. семей готовы идти в ипотеку под 6%», — рассказал Михаил Мень. Также порядка 730 тыс. семей могут воспользоваться рефинансированием уже выданного кредита в рамках программы.

Впрочем, если общая экономическая ситуация в стране ухудшится, то это негативно скажется и на объемах выдачи ипотеки, и на цене жилья. Антон Ширяев считает, что пока по текущей ситуации мы можем прогнозировать дальнейший рост экономических показателей за счет растущей стоимости нефти, низкой инфляции, низкой ключевой ставки и оптимальных условий по ипотеке.