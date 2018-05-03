Сфера услуг Британии слабо выросла в апреле

Москва , 3 мая — «Вести. Экономика». Сектор услуг Великобритании в апреле стремился к восстановлению после резкого спада в марте, согласно результатам опроса, который подтверждает ожидания того, что Банк Англии вряд ли повысит ставку на следующей неделе, передает Reuters

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) Великобритании от IHS Markit/CIPS вырос до 52,8 пункта в апреле с 20-месячного минимума в марте в 51,7 пункта, что оказалось меньше прогноза экономистов и вторым минимальным уровнем с сентября 2016 года.

Британская экономика, которая замедлила рост после голосования о выходе из состава ЕС в июне 2016 года, выросла всего на 0,1% за первые три месяца 2018 года — самыми слабыми темпами за последние пять лет, что отчасти связано с сильными снегопадами в конце февраля и начале марта.

Глава Банка Англии ранее предположил, что центральный банк может перенести срок повышения процентных ставок, которое станет всего лишь вторым ужесточением денежно-кредитной политики после финансового кризиса 2008-2009 годов.

"Неутешительные данные сферы услуг усилят ожидания того, что Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) решит не повышать ставки, — сказал экономист IHS Markit Крис Уильямсон . — Любое дальнейшее замедление также вызовет вопросы о том, может ли ноябрьское повышение ставок, возможно, было несвоевременным".

Бизнес сказал, что они пострадали как и от более слабого спроса со стороны потребителей, бюджеты которых были сжаты годом превышения целевой инфляции, так и от нежелания корпоративных клиентов расходовать финансы из-за неопределенности экономических перспектив.