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Сфера услуг Британии слабо выросла в апреле
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Сфера услуг Британии слабо выросла в апреле 

Вести Экономика 53 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 3 мая — «Вести. Экономика». Сектор услуг Великобритании в апреле стремился к восстановлению после резкого спада в марте, согласно результатам опроса, который подтверждает ожидания того, что Банк Англии вряд ли повысит ставку на следующей неделе, передает Reuters.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) Великобритании от IHS Markit/CIPS вырос до 52,8 пункта в апреле с 20-месячного минимума в марте в 51,7 пункта, что оказалось меньше прогноза экономистов и вторым минимальным уровнем с сентября 2016 года.
Британская экономика, которая замедлила рост после голосования о выходе из состава ЕС в июне 2016 года, выросла всего на 0,1% за первые три месяца 2018 года — самыми слабыми темпами за последние пять лет, что отчасти связано с сильными снегопадами в конце февраля и начале марта.
Глава Банка Англии ранее предположил, что центральный банк может перенести срок повышения процентных ставок, которое станет всего лишь вторым ужесточением денежно-кредитной политики после финансового кризиса 2008-2009 годов.
"Неутешительные данные сферы услуг усилят ожидания того, что Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) решит не повышать ставки, — сказал экономист IHS Markit Крис Уильямсон. — Любое дальнейшее замедление также вызовет вопросы о том, может ли ноябрьское повышение ставок, возможно, было несвоевременным".
Бизнес сказал, что они пострадали как и от более слабого спроса со стороны потребителей, бюджеты которых были сжаты годом превышения целевой инфляции, так и от нежелания корпоративных клиентов расходовать финансы из-за неопределенности экономических перспектив.
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