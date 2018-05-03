Комитет ГД по бюджету и налогам поддержал законопроект о контрсанкциях

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о контрсанкциях. Об этом говорится в заключении Комитета. «С учетом изложенного Комитет по бюджету и налогам поддерживает принятие проекта федерального закона № 441399-7 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств»… в первом чтении», — следует из документа. Подписанные законопроектом меры «будут способствовать импортозамещению в ключевых отраслях экономики». Комитет также отмечает, что важно поддержать категории граждан, компании и отрасли, которые наибольшим образом подвержены санкциям.