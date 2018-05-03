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Фонд ЖКХ может вернуть в федеральный бюджет 2,1 млрд рублей
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Фонд ЖКХ может вернуть в федеральный бюджет 2,1 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фонд содействия реформированию ЖКХ может вернуть в федеральный бюджет 2,1 млрд рублей из неосвоенных регионами средств, выделенных на расселение аварийного жилья и модернизацию коммунальной инфраструктуры. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин.
«В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» правительство Российской Федерации постановляет: принять в 2018 году в собственность Российской Федерации средства государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — … в размере 2 103 509 150,85 рублей», — указано в тексте документа.
В доход федерального бюджета перечисляются средства фонда «из сумм финансовой поддержки, ранее предоставленной им (субъектам и муниципальным образованиям — RNS) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, остатков неиспользованных лимитов средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, образовавшихся по состоянию на 1 июля 2017 года и после указанной даты, а также образовавшегося по состоянию на 10 апреля 2017 года нераспределенного остатка средств общего лимита средств на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры».
В Фонде ЖКХ отказались от комментариев.
Ранее глава Минстроя Михаил Мень заявил, что программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, выполнена на 98,6%, расселено более 1 млн человек. В настоящее время министерство [разрабатывает] (https://rns.online/regions/Zakonoproekt-o-novom-mehanizme-rasseleniya-avariinogo-zhilya-postupit-v-GD-v-vesennyuyu-sessiyu—2018-04-26/) постоянно действующий механизм расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.
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