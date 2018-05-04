Зарплату украинцев измерили в сале

В 2018 году на среднюю украинскую зарплату можно приобрести на 30% меньше сала, чем годом ранее, сообщил глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко

В исследовании использовалась официальная статистика по зарплатам и средним ценам на сало в разных областях Украины за март 2017 и 2018 годов.

"Расчеты показали, что за год покупательная способность упала на 30%. Если в марте прошлого года украинец на среднюю заработную плату мог купить 168 килограммов продукта, то в марте 2018 — 117 килограмм. Это при том, что средняя зарплата в Украине за это время выросла на 24%, то есть с 6752 до 8382 гривен", — пишет Дорошенко на своей странице в Facebook.

При этом по данным организации, больше всего сала приобрести жители Волынской и Ровенской областей — по 145 килограммов на одну среднюю зарплату. Меньше всего сала могут позволить себе жители Одесской, Харьковской и Херсонской областей — по 94 килограмма.

Глава ассоциации отмечает, что в прошлом году сало подорожало на 67%, став "социальным продуктом №1" по росту цены. При этом эксперт предупреждает, что инфляция является фактором роста социального напряжения.