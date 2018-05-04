Главы МИД и Минфина Германии выразили озабоченность в связи с увеличением взносов в бюджет ЕС

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов Олаф Шольц выразили озабоченность по поводу распределения взносов в следующий бюджет ЕС , передает собкор Банки.ру Брюсселе . Новый проект семилетнего бюджета Евросоюза предполагает увеличение финансовой нагрузки на Германию на 10 млрд евро в год c 2021 года.

«Мы готовы выполнять свои обязанности по укреплению Европейского союза, но это также требует справедливого распределения бремени всех государств — членов ЕС», — говорится в совместном заявлении министров.

Нидерланды и К Германии уже присоединились Дания Швеция , взносы которых в бюджет ЕС также вырастут на фоне выхода Великобритании и увеличения общеевропейского бюджета до 1,11% ВНД. Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон уже отклонила предложенный ЕК проект бюджета, согласно которому страна должна увеличить свой вклад почти на 1,5 млрд евро в год.

«Нынешнее предложение неприемлемо для правительства Нидерландов. Доходы ЕС снижаются из-за ухода Соединенного Королевства. Если доход падает, то нам нужно будет тратить меньше», — заявил нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок накануне.