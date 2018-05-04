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Главы МИД и Минфина Германии выразили озабоченность в связи с увеличением взносов в бюджет ЕС
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Главы МИД и Минфина Германии выразили озабоченность в связи с увеличением взносов в бюджет ЕС 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов Олаф Шольц выразили озабоченность по поводу распределения взносов в следующий бюджет ЕС, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Новый проект семилетнего бюджета Евросоюза предполагает увеличение финансовой нагрузки на Германию на 10 млрд евро в год c 2021 года.
«Мы готовы выполнять свои обязанности по укреплению Европейского союза, но это также требует справедливого распределения бремени всех государств — членов ЕС», — говорится в совместном заявлении министров.
К Германии уже присоединились Дания, Нидерланды и Швеция, взносы которых в бюджет ЕС также вырастут на фоне выхода Великобритании и увеличения общеевропейского бюджета до 1,11% ВНД. Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон уже отклонила предложенный ЕК проект бюджета, согласно которому страна должна увеличить свой вклад почти на 1,5 млрд евро в год.
«Нынешнее предложение неприемлемо для правительства Нидерландов. Доходы ЕС снижаются из-за ухода Соединенного Королевства. Если доход падает, то нам нужно будет тратить меньше», — заявил нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок накануне.
Его позицию чуть позже подтвердил премьер-министр Нидерландов Марк Рутте, который считает, что «Brexit должен означать меньший бюджет» для ЕС.
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