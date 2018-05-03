Потенциал дальнейшего роста индекса Мосбиржи практически исчерпан, — Василий Олейник, эксперт ИХ «Финам»

Сегодня торги на мировых финансовых рынках проходят в спокойном ключе, хотя инвестиционные настроения остаются подавленными. Инвесторы продолжают опасаться растущих рисков разрастания торговой войны между США Китаем , а также между Европой и США.

В эти дни в Китае проходят непростые переговоры, и пока не понято, чем они закончатся. Ещё вчера вечером в Китай прилетела делегация под руководством главы Минфина США , которая хочет добиться более выгодных условий для американского экспорта и частично ограничить импорт. Подобные тяжелые переговоры ещё предстоят и Европе, а пока Трамп отложил запуск повышенных пошлин ещё на один месяц, до 1 июня. Если хоть одна из двух крупнейших мировых экономик не сможет найти компромисса с Америкой, торговые войны войдут в острую фазу, и это может быстро обрушить цены на сырьё и стоимость акций.

Сегодня европейские биржевые индексы торгуются на отрицательной территории, хотя потери скромные, в пределах 0.3%. Слабеющий курс европейской валюты накануне сильно поддержал немецких экспортёров, но после заседания ФРС доллар вновь начал слабеть. Май — исторически не очень благоприятный месяц для рынков акций, поэтому ввиду текущих глобальных рисков инвесторы явно не спешат покупать акции.

Рублёвый индекс Московской биржи сегодня в первой половине дня тоже теряет почти 0.4%, торгуясь вблизи 2300 пунктов, при этом валютный и РТС пока растёт на 0,4%, до 1140 пунктов. На фоне незначительного укрепления национальной валюты сегодня закономерно распродают российские акции компаний-экспортёров, а вот бумаги Сбербанка растут на 1%. В аутсайдерах сегодня акции Роснефти , они падают почти на 3%, после вчерашнего взлёта на 5%. Похоже, до инвесторов дошло, что объявленный выкуп акций компании не сильно поддержит котировки, да и растянут он будет на 3 года. В целом, почти все экспортёры сегодня теряют 0.5-1%.

На рынке промышленных металлов сегодня позитивная динамика. Индекс промышленных металлов показывает рост более 1%, и всё опять на падающем американском долларе. Цены на медь прибавляют почти 1%, алюминий растёт на 1.5%. Цена тройской унции золота консолидируется в районе 1310 пунктов. Цены на нефть сегодня стабильны. Все ждут от Трампа объявления о выходе из сделки по иранской ядерной программе до 12 мая. Нефть марки Brent сегодня торгуется вблизи 73$ за баррель.

На глобальном валютном рынке приостановил американский доллар своё стремительное укрепление. Индекс доллара DXY сегодня теряет 0.3%, отступая ло 92.35 пункта, при этом ключевая валютная пара евро/доллар уже ушла ниже 1.20, но сегодня растёт на 0.2%. Рубль укрепляется почти на 0.9%, и с учётом рекордного профицита бюджета по итогам текущего года, есть все условия для более стремительного его роста. Пока спрос на рубль отсутствует, но после всех праздников Минфин РФ вновь выйдет на рынок с размещениями ОФЗ, что окажет хорошую поддержку национальной валюте

Пока ситуация на мировых финансовых рынках выглядит не очень спокойно, поэтому лучше не увеличивать долю рисковых активов в своих портфелях.

Техническая картина по индексу Московской биржи пока выглядит нейтрально и потенциал дальнейшего роста практически исчерпан. Пока уровнем сопротивления будет выступать психологически важная отметка 2300 пунктов.