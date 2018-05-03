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Германия увеличит взносы в бюджет ЕС из-за Brexit
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Германия увеличит взносы в бюджет ЕС из-за Brexit 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Еврокомиссия (ЕК) призвала Германию в ближайшие десять лет увеличить платежи в бюджет Европейского союза на 12 млрд евро в год вместо Великобритании. Выхода нет — крупнейшая экономика Европы вынуждена будет финансировать ЕС.
Новые расходы и потери из-за предстоящего выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) потребуют от ФРГ как крупнейшего плательщика в бюджет союза дополнительно 3,5-4 млрд евро в год, к тому же в ближайшие годы предстоит компенсировать расходы из-за вызванного инфляцией роста цен, заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер в интервью медиакомпании ARD в Брюсселе в среду.
ЕК в среду представила проект бюджета Евросоюза на период 2021-2027 годов в размере 1,135 трлн евро. Бюджет текущей семилетки составляет 1,087 трлн евро. В связи с Brexit и новыми задачами Евросоюза в сферах миграции и обороны Эттингер запланировал сокращение ассигнований на нужды фермеров и структурные реформы в регионах, отмечает Deutsche Welle.
Помощь фермерам будет сокращена на 5%. По словам Эттингера, это может привести к росту цен на продовольствие, однако, как он выразился, "такова жизнь — нам придется платить столько, сколько потребует рынок", сообщил "Интерфакс".
23 марта саммит ЕС утвердил в Брюсселе директивные установки по отношениям Евросоюз-Великобритания после Brexit. Еще ранее, 19 марта Великобритания и ЕС достигли соглашения по условиям переходного периода по Brexit, сообщали британские СМИ.
Великобритания выйдет из Евросоюза в марте 2019 г., тогда же страна покинет таможенный союз и общий рынок ЕС.
Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 г. Большинство проголосовавших приняло решение поддержать Brexit.
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