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В германском Лубмине начались работы на стройплощадке под «Северный поток — 2» — ДПА
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В германском Лубмине начались работы на стройплощадке под «Северный поток — 2» — ДПА 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Работы по подготовке строительной площадки под приемный терминал газопровода «Северный поток — 2» и служебные помещения начались в немецком городе Лубмин (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания). Об этом сообщило в четверг агентство DPA.
"Мы движемся в рамках наших производственных планов", — заявил агентству представитель компании оператора будущего газопровода.
Ранее в этом году проект получил все необходимые разрешения на строительство от германских надзорных ведомств.
Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном повторит.
Он пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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