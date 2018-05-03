В германском Лубмине начались работы на стройплощадке под «Северный поток — 2» — ДПА

БЕРЛИН, 3 мая. / ТАСС /. Работы по подготовке строительной площадки под приемный терминал газопровода «Северный поток — 2» и служебные помещения начались в немецком городе Лубмин (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания). Об этом сообщило в четверг агентство DPA. "Мы движемся в рамках наших производственных планов", — заявил агентству представитель компании оператора будущего газопровода. Ранее в этом году проект получил все необходимые разрешения на строительство от германских надзорных ведомств. Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии . Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном повторит. Белоруссии, Финляндии, Швеции, Он пойдет в обход транзитных государств — Украины Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России Дании и Германии.