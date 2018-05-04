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Недельная инфляция в России составила 0,1%
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Недельная инфляция в России составила 0,1% 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Инфляция в России с 24 по 28 апреля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 1,2%. Об этом говорится в материалах Росстата.
Так, за прошедший период цены на сахар-песок выросли на 0,8%, пшено — на 0,4%, свинину — на 0,3%.
Вместе с тем куриные яйца подешевели на 1,2%, гречневая крупа — на 0,9%, пастеризованное молоко и мука — на 0,2%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,1%: огурцы и помидоры подешевели на 4,1% и 0,3% соответственно.
Цены на автомобильный бензин и дизель выросли на 0,4%.
Ранее сообщалось, что ЦБ ожидает годовую инфляцию в апреле в 2,3–2,5%.
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