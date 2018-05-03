Мобиус: рынок акций может испытать падение на 30-40% 

Москва, 3 мая — «Вести. Экономика». Длительная «бычья» фаза на фондовых рынках может смениться значительной коррекцией. Об этом известный инвестор Марк Мобиус заявил в интервью CNBC.
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"На рынках может произойти существенная коррекция", — сказал в среду Мобиус, партнер-учредитель Mobius Capital Partners. Есть основания ожидать коррекцию на 30-40%, уточнил инвестор, говоря о развитых и развивающихся рынках. "Я не предсказываю это, я просто говорю, что мы должны быть готовы к этому", — сказал он. "Катализатором, на мой взгляд, станет продолжающееся повышение процентных ставок. [Федеральная резервная система США] определенно движется в этом направлении, — добавил Мобиус. — Когда ФРС движется, и все остальные [центробанки] должны двигаться в этом направлении". Инвестор также отметил потенциальное влияние политических изменений на рынки. «Любое событие также может быть триггером», — считает он. "Но самое главное, мы наблюдали эту длительную «бычью» фазу на рынке, который нуждается в коррекции", — подчеркнул Мобиус.
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