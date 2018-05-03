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Еврокомиссия улучшила прогноз по росту российской экономики
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Еврокомиссия улучшила прогноз по росту российской экономики 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Между тем ранее темпы роста российской экономики за год оценивались примерно в полтора процента.
Пересмотр прогноза европейские эксперты объясняют влиянием растущих нефтяных цен. Которые «продолжат оказывать циркулярное воздействие на экономику», и с высокой вероятностью они поддержат внутренний спрос.
Между тем, согласно данным Интерконтинентальной биржи ICE Futures, июльские контракты на поставку нефти сорта Brent в течение дня торгуются возле отметки в 73 доллара за баррель. В свою очередь, июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI стоят около 68 доллара за бочку.
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