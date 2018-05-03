Еврокомиссия улучшила прогноз по росту российской экономики

Между тем ранее темпы роста российской экономики за год оценивались примерно в полтора процента.

Пересмотр прогноза европейские эксперты объясняют влиянием растущих нефтяных цен. Которые «продолжат оказывать циркулярное воздействие на экономику», и с высокой вероятностью они поддержат внутренний спрос.

Между тем, согласно данным Интерконтинентальной биржи ICE Futures, июльские контракты на поставку нефти сорта Brent в течение дня торгуются возле отметки в 73 доллара за баррель. В свою очередь, июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI стоят около 68 доллара за бочку.