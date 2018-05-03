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Россия в апреле выполнила соглашение ОПЕК+ на 95,2%
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Новак рассказал о выполнении Россией соглашения ОПЕК+ в апреле 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия в апреле выполнила соглашение ОПЕК+ на 95,2%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Россия в апреле достигла уровня сокращения добычи в 95,2%. Колебания добычи жидких углеводородов в апреле обусловлены повышением активности на проектах СРП", — сказал Новак.
По его словам, Россия полностью привержена достижению баланса на нефтяном рынке и нивелированию факторов волатильности добычи.
Таким образом, Россия в апреле сократила добычу по сравнению с уровнем октября 2016 года на 285,6 тысячи баррелей в сутки из 300 тысяч баррелей, предполагаемых по соглашению.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.
Начиная с апреля 2017 года Россия следовала соглашению, всегда сокращая добычу более чем на 300 тысяч баррелей в сутки. Однако в марте 2018 года она впервые выполнила свои обязательства лишь на 93,4%, сократив добычу на 280,22 тысячи баррелей в сутки.
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